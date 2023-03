Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In jeder Wintersportsaison stellt sich die immer gleiche Frage: Welche Ski-Kleidung ist momentan angesagt? Schließlich will man auf den Brettern eine gute Figur machen. Was Mode angeht, ist Lech am Arlberg schon immer Trendsetter gewesen. Von Dietlind Castor

Schon immer hatte der Arlberg die Nase vorn. Schließlich hat hier der alpine Skilauf begonnen. Und zu jedem Sport gehört die passende Kleidung. Das beweist das Lechmuseum mit seiner Ausstellung „Fesch.