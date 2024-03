Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Schweizer Alpengletscher haben längst den Rückzug angetreten. Selbst in 3000 Meter Höhe läuft ihre Zeit unentrinnbar ab. Von Martin Wein

Unbeschwerte Popmusik tönt aus den Lautsprechern der Spielbodenbahn. Bunt verpackte Touristen staksen in ihren Skistiefeln in die geräumige Gondel. Klassenfahrtfeeling auf 2500 Metern. In