Sommerrodeln gehört zu den Aktivitäten, die Kindern und Erwachsenen gleichermaßen Spaß machen – die besonders spannenden Bahnen im Überblick. Von Tom Nebe

Der Winter ist vorbei, doch aufs Rodeln muss man nicht verzichten – im Gegenteil: Mehr als 100 Sommerrodelbahnen verteilen sich in Deutschland. Vor allem natürlich in den Mittelgebirgen von Harz bis Schwarzwald und im Alpenraum – aber nicht nur. Die folgenden sieben Anlagen zeigen die Vielfalt.

Hessen

Auf Hessens höchstem Berg steht eine Anlage, die aus zwei Gründen heraussticht. Erstens: Die 1975 in Betrieb genommene Wannenbahn auf der Wasserkuppe zählt zu den ältesten ihrer Art in Deutschland. Zweitens: 1989 kam eine zweite Bahn dazu, die parallel verläuft. Man kann also Wettrennen gegeneinander fahren.

Berlin

Im Osten der Hauptstadt gibt es eine Schienen-Bobbahn. Sie führt in der Parkanlage „Gärten der Welt“ am Fuß des Kienbergs in Marzahn-Hellersdorf rund 500 Meter talwärts. Die Bahn wurde 2017 zur Internationalen Gartenausstellung gebaut, 2022 zerstörte ein Feuer Gebäude und viele Bobs – Brandstiftung war wohl die Ursache. Diesen Sommer aber soll die Bahn voraussichtlich wieder öffnen, teilte die Grün Berlin GmbH Ende März mit. So sei der Wiederaufbau angelaufen, die Anlage bekommt ein neues Schienensystem und einen weiteren Kreisel, hieß es.

Oberes Mittelrheintal