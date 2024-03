Hohe Dividendenrenditen können auch auf Risiken hinweisen, wenn die Kurse niedrig sind.

„Einige deutsche Automobilunternehmen und auch die BASF zeigen auffällig hohe Dividendenrenditen, die weit über dem Tagesgeldzins liegen. Sollte man da zugreifen oder sind die Werte besonders riskant?“



Ihre Vermutung, dass in diesen Papieren höhere Risiken lauern könnten, ist zumindest teilweise berechtigt. Und das ist die ganz überwiegende Meinung von Millionen privater und institutioneller Investoren. Aktienkurse entstehen bekanntlich durch Angebot und Nachfrage. Und ganz offensichtlich haben sich die Marktteilnehmer insgesamt bei den von Ihnen genannten Werten auf ein Kursniveau geeinigt, das im Vergleich zu den aktuell bevorstehenden Ausschüttungen niedrig ist. Bei der Formel der Dividendenrendite steht die Ausschüttung im Zähler und der Aktienkurs im Nenner. Eine steigende Dividendenrendite kann also sowohl durch höhere Ausschüttung als auch sinkende Aktienkurse bedingt sein. Und sinkende Kurse trotz mehr oder weniger konstanter Ausschüttungen zeigen, dass Investoren steigende Risiken des Geschäftsmodells erwarten. Jedoch sind diese Ausschüttungen bei den von Ihnen genannten Werten auch schon in früheren Jahren eher überdurchschnittlich hoch gewesen, was einfach am Geschäftsmodell, der Dividendenpolitik des Unternehmens und der Wachstumserwartung der Anleger liegt. Wenn Sie sich das Risiko erlauben können, investieren Sie überschaubare Beträge in diese Werte – aber bitte schön gestreut.

