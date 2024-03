Experte rät zur entspannten Beobachtung

„Der Cannabis-Konsum für Erwachsene in Deutschland wird jetzt legalisiert. Kann man durch Kauf von ,Hanf-Aktien’ davon profitieren?“



Zwar sind spekulative Gewinne mit Cannabis-Aktien ebenso wie bei anderen Werten jederzeit möglich, aber eine außerordentliche Chance sehe ich nicht. Erstens wurde die gesamte Branche schon vor Jahren im Zuge der Liberalisierung in anderen Ländern stark „gehypt“. Sowohl über Einzelaktien als auch verschiedene „Hanf-ETFs“ wurde ausführlich und in geradezu berauschender Weise berichtet. Trotz zwischenzeitlich ernüchternder Kursrückschläge sind die Aktien aktuell keineswegs „Mauerblümchen“ oder „Schnäppchen“ und alles andere als preiswert. Hinzu kommt, dass für die weltweit tätigen Cannabis-Unternehmen, in die Sie als Aktionär investieren könnten, der deutsche Markt eher nur untergeordnete Bedeutung hat. Die aktuelle Positivberichterstattung über Hanf-Aktien fördert also einmal mehr eine Branchen- oder Themenwette. Freud und Leid solcher Wetten liegen dicht beieinander. Und dem im Vergleich zu einer branchenübergreifenden Anlage höheren Risiko bei Branchen- und Themeninvestments entspricht keine zusätzliche Risikoprämie. Betrachten Sie Cannabis-Aktien ganz entspannt und mit viel Abstand von der Seitenlinie.

