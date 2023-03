Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Gutscheine sind praktisch – und zählen zu den beliebtesten Weihnachtsgeschenken der Deutschen. Doch sie verlieren auch ihre Gültigkeit.

Der alljährliche Run auf die Geschäfte auf der verzweifelten Suche nach Weihnachtsgeschenken für die Liebsten geht in die Endphase. Doch für so manchen, den man beschenken muss, will