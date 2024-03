Abt Nikodemus von Jerusalem lebt seit 20 Jahren im Heiligen Land und hat einen ganz persönlichen Blick auf die Frage, warum den deutschen Kirchen die Mitglieder weglaufen. Ein Gespräch zu Ostern über die Sehnsucht nach Sinn, verkopfte Pilger und den Krieg zwischen Israel und der Hamas.

Abt Nikodemus, Jerusalem ist Juden wie Christen und Muslimen heilig. Wir sind in der Karwoche und der islamische Fastenmonat Ramadan läuft. Ende April folgt das Pessach-Fest. Und gleichzeitig ist Krieg im Heiligen Land. Wie wirkt sich der Waffengang Israels gegen die Hamas auf die Osterfeier in Ihrer Abtei und den anderen Kirchen Jerusalems aus?

Die Juden hatten ja auch gerade Purim, und wir haben zweimal Ostern. Das westliche jetzt und das östliche fünf Wochen später – das wird dann eine Woche nach dem jüdischen Pessach sein. Ich wünsche unseren orthodoxen Brüdern und Schwestern, dass sie Ostern unter anderen Umständen feiern dürfen.

Die massivste Auswirkung, die wir spüren ist: Es gibt keine Pilger. Es gibt sie, aber das sind vereinzelte. Normalerweise haben wir zu Ostern so drei, vier Gruppen gleichzeitig da, mehrere Hundert Pilger, und diesmal wird das glaube ich sehr beschaulich sein. Palmsonntag waren wir 35 Leute. Das erinnert an Corona, da war das auch so.

In Jerusalem selbst – das mutet vielleicht seltsam an – merkt man, würde man nicht die Nachrichten verfolgen, vom Krieg nichts. Der Krieg ist sozusagen erschreckend weit weg. Gaza ist 80 Kilometer entfernt und das sind 80 weite Kilometer. Das heißt, jemand, der in Deutschland vor dem Fernseher sitzt und Nachrichten schaut, ist näher dran als jemand, der in Jerusalem lebt und den Fernseher auslässt.

Keine Pilger, weil der Krieg den Touristen Angst macht …

Ja, das Pilgern ist zusammengebrochen. Und die Christen hier, auch wir als Dormitio, leben finanziell von den Pilgern. Christen sind ganz klassisch Reiseführer, Busunternehmer, Restaurantbesitzer, Hoteliers, und das ist genau der Sektor, der richtig massiv getroffen wird. Gerade wenn wir nach Bethlehem schauen, über die Mauer nach Beit Jala, Beit Sahur, christliches Zentrum der Westbank, da sind die Christen wirklich auf den Pilgertourismus angewiesen. Die haben kein Weihnachten gehabt. Das war schon brutal. Sie werden jetzt auch kein Ostern haben.

Dabei sind die Christen in diesem Konflikt zwischen Hamas und Israel zwischen den Stühlen.

Wir Christen sind Opfer auf beiden Seiten. Am 7. Oktober wurden auch vier Katholiken ermordet, vier Philippinos, Arbeitsmigranten, drei Frauen, ein Mann. Und mittlerweile haben wir in Gaza 30 tote Christen. Die Christen haben einen furchtbaren Preis bezahlt, haben aber den geringsten Anteil an diesem Konflikt. Denn ich kann garantieren, kein Christ in Gaza hat je eine Rakete gebastelt oder irgendjemanden entführt und getötet. Und die Christen sitzen auch nicht in den Flugzeugen der israelischen Armee oder in den Panzern.

Können Sie den wirtschaftlichen Schaden schon beziffern?

Wir haben zwei Klöster, Tabgha am See Genezareth und Jerusalem – da sind 38 Angestellte, vom Toilettenputzer zum Personal in der Cafeteria und im Laden. Da kommen in normalen Zeiten bis zu 5000 Pilger. Die Infrastruktur und das Personal sind darauf ausgelegt, dass gut 5000 Pilger kommen können. Würde ich rein ökonomisch denken, müsste ich das Personal nach Hause schicken. Aber wenn ich die entlasse, gerade unser Personal im Kloster Jerusalem, die aus der Westbank kommen, entlasse ich die mit ihren Familien in die Armut. Da gibt es kein Kurzarbeitergeld oder Bürgergeld oder so etwas.

Ich habe keinen unserer Angestellten seit dem 7. Oktober entlassen. Das heißt, jeden Monat verlieren wir einen höheren fünfstelligen Eurobetrag, weil die Ausgaben so gut wie gleich bleiben, aber die Einnahmen mangels Pilger wegbrechen.

Wie kompensiert Ihr Kloster das?

Eine Aktion, mit der wir das etwas kompensieren können, ist unsere Aktion Osterlicht. Da zünden wir in unseren Klöstern für jeden, der uns eine Spende gibt, eine Osterkerze an. Da machen dann auch Leute mit, die wir als Stammpublikum, bezeichnen können, die sich aber im Moment eben nicht trauen, hierher zu reisen oder sagen „Ich traue mich ja, aber meine Frau nicht oder mein Reisebegleiter“.

Der Krieg in Nahost polarisiert die Deutschen: auf der einen Seite die Pro-Palästina-Fraktion auf der anderen Seite die Fraktion derer, die Israels Recht auf Selbstverteidigung unterstreichen und jeden Widerspruch als Antisemitismus sehen. Wie sehen Sie den Blick der Deutschen aufs Heilige Land. Hat sich da etwas verändert in den letzten Jahren oder sind das so die beiden Lager, die es da immer gegeben hat und dasselbe Spiel sehen wir eben nun wieder?

Ich finde den deutschen Blick unheimlich anstrengend. Das kommt mir vor wie bei einem Fußballmatch: So Borussia Dortmund gegen Bayern München und jeder schwenkt so seine Fahne und feuert sein Team an. Da muss ich sagen: Ne, Leute, hier sterben Menschen. Hier leiden Menschen. Hier werden Biografien zerstört. Hier wurden Menschen vergewaltigt, hier wurden Menschen entführt. Hier zittern Menschen um ihre Zukunft, hier sind Menschen auf der Flucht. Das ist ein Ozean von Leid. Und da will ich gar nicht aufwiegen, welches Leid schlimmer ist. Da finde ich es anstrengend, wenn manche Menschen nur Tränen für eine Seite haben. Da ist meine Position, die ich auch in Friedenszeiten immer wieder betone: Ich bin weder pro Israel oder pro Palästina, ich bin pro Mensch.

In Friedenszeiten hören das die Leute immer gerne. Da heißt es dann, der Abt von Jerusalem hat das aber schön gesagt. Im Krieg sieht es anders aus. Aber das ist wirklich auch ein Konsens hier unter uns Brüdern. Denn jedes Staatsgebilde, jede Grenze, jede Flagge, jede Hymne ist menschengemacht. Und das sollte man nicht sakralisieren. Was wirklich göttlich ist und eine unverlierbare Würde hat und was Juden und Muslime und Christen gemeinsam glauben, ist, dass jeder Mensch nach dem Bild Gottes geschaffen ist. Im säkularen Gewand steht es ja so im Grundgesetz: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und letztendlich haben wir im Moment doch nur Verlierer auf beiden Seiten.

Unsere Antwort, unsere Botschaft in dieser Kriegszeit ist: Wir sind da. Unsere Kirchen sind offen, unsere Cafeteria ist offen. Wir sind als Mönche da, feiern Liturgie. Wir beten auch. Am 17. Oktober haben wir 24 Stunden gebetet – alle 150 Psalme. Es gab schon zwei Konzerte. Wir haben in unserem Kloster Tabgha ein ganzes Behindertendorf aufgenommen. Wo wir können, wollen wir helfen. Einfach da sein. Und konsequent pro Mensch sein.

Sie kritisieren in einem Beitrag auf katholisch.de, der Katholikentag Ende Mai in Erfurt müsse viel stärker das gemeinsame religiöse Gespräch über das Heilige Land vermitteln - über die Konfessionen hinaus. Was meinen Sie damit?

Also, der Katholikentag hat das Motto „Zukunft hat der Mensch des Friedens“. Und wenn ich mir die Nachrichten in der Tageschau ansehe, ist ja meine Wahlheimat immer noch Tag für Tag präsent. Und ich glaube, es gibt vor allem auch eine religiöse Perspektive dazu. Und dann gibt es nur diese eine einzige Veranstaltung zu diesem Thema, das hochaktuell ist und leider hochaktuell bleiben wird?

Mir fehlt auch grundsätzlich beim Katholikentag der Blick in die weite Welt. Was die Katholische Kirche doch auszeichnet, ist diese universale Perspektive, sie ist Weltkirche. Gerne können wir auch vergessene Konflikte diskutieren – Nicaragua oder gerne Süd-Sudan. Auch die Ukraine könnte gerne noch viel stärker im Blick sein. Wie kann man aber gerade den Nahen Osten dermaßen unterbelichten? Und dann noch die eine Veranstaltung ohne religiöse Stimmen besetzen? Ladet doch religiöse Führer ein, Juden, Christen, Muslime aus dem Heiligen Land ein und lasst die reden. Von mir aus ökumenisch, nur verschiedene Christen. Ich hätte zig Ideen, die über das hinausgehen, was der Katholikentag anbietet.

Sie wurden evangelisch getauft, sind dann zum Katholizismus übergetreten und sind sogar Abt geworden. Viele Deutsche können heute die Unterschiede zwischen den beiden großen Kirchen gar nicht mehr benennen. Was unterscheidet die beiden theologisch aus Ihrer Sicht bis heute?

Da muss ich etwas klarstellen. Ich bin kein Konvertit. Ich war 13, als ich Katholik wurde. Vorher gab es aber keine evangelische Glaubenspraxis, von der ich mich abgewandt hätte. Ich bin mehr oder weniger nichtkirchlich erzogen worden. Ich stamme aus einer Künstlerfamilie. Als die Einladung zum Konfirmationsunterricht kam, habe ich mich dann entschieden, dass ich katholisch sein wollte.

Ok, aber was konkret trennt die beiden Kirchen?

Was ökumenisch trennt, ist die Ämterfrage um das bischöfliche und priesterliche Amt - und das Amt des Papstes. Aber – da bin ich wenig originell in dieser Aussage – die großen Fragen sind weniger theologischer Art. Da haben wir schon sehr, sehr viel ausgetragen und sehr, sehr viel bewegt.

Die Frage ist, glaube ich, auch die einer emotionalen Art und es geht um Perspektive. Der ganz, ganz große Pluspunkt der Katholischen Kirche ist – und das höre ich auch von evangelischen oder orthodoxen Freunden – dass wir eine Universalkirche sind. Wir sind eine Kirche auf jedem Kontinent und in jedem Land präsent. Eine Kirche, die wirklich global denkt. Ihre Beheimatung ist jenseits von Sprach- und Kulturgrenzen. Da ist dieses große Wir, diese große Glaubensgemeinschaft von 1,37 Milliarden Mitgliedern.

Gleichzeitig ist die Katholische Kirche zentralisiert, das Papsttum wird gerne kritisiert.

Ja, das hat auch wiederum etwas Lähmendes, weil man dann sagt, warum können wir es bitte nicht so oder so machen? Das braucht ein gutes Hinhören und nochmal Hinhören und nochmal Hinhören. Bei der Evangelischen Kirche ist es das andere Extrem, wo quasi jede Landeskirche ihre eigene Liturgie hat. Wo teilweise das einzelne Presbyterium sagen kann, bei uns machen wir das nun so hier. Da ist der Blick sehr stark vor Ort.

Das merken dann Protestanten, wenn sie ins Ausland gehen. Ein Evangelical in den USA, das hat ja sehr wenig zu tun mit der EKD in Deutschland.

Also, meine Liebeserklärung als Katholik lautet: Ich bin gerne Teil einer Weltkirche. Und ich möchte an einen Gott glauben, für den ich kein Abitur brauche. Wir bezeugen das ja in Jerusalem am Palmsonntag: Wenn Gott in Jesus Christus Mensch wurde, dann konnte ich ihn sehen und ich konnte ihn hören, ich konnte ihn anfassen und sogar riechen, das liebe ich. Ich bin Liturgiewissenschaftler. Das ist der Künstlersohn in mir: Ich liebe die nonverbalen Ausdrucksformen des Glaubens. Ich liebe religiöse Architektur, Kirchenmusik, liturgische Gewänder, Prozessionen, Gestik, Gebet. Alles, worin sich etwas vermittelt. Glaube ist nicht nur eine intellektuelle Kopfübung, sondern etwas, was mit allen Sinnen auch erfassbar ist. Und ich glaube, das kann man auch säkular vermitteln. Jede verbale Liebeserklärung ist immer ein Stammeln. Und nicht so intensiv wie ein Kuss zum Beispiel oder eine Umarmung.

Woran liegt das ihrer Meinung nach, dass sich die Deutschen so schwer damit tun, einfach zu glauben und sich fallen zu lassen?

Ich bin immer ein bisschen zurückhaltend mit solchen Ferndiagnosen, weil ich es auch „genieße“, wenn die Deutschen mir erklären, wie ich mich im Nahe Osten zu verhalten habe. Ich bin jetzt 20 Jahre hier und war zuständig für die Migranten und Asylsuchenden. Und ich frage, was diese Leute bewegt. Oder warum Pilger hierherkommen. Ich glaube, als Kirche müssen wir klar machen, wir sind eigentlich Gottsucher. Wir müssten eigentlich die Sehnsuchtsexperten werden. Wenn Leute fragen, was ist eigentlich der Sinn des Lebens, was ist eigentlich das, was bleibt? Oder ich finde diese eigentlich säkulare Frage spannend, mit der man auch mit Atheisten ein tolles Gespräch anfangen kann: Findet mich das Glück?

Das ist eine Frage, die eigentlich jeden Menschen umtreibt. Und da finde ich es traurig, dass viele Menschen in Deutschland nicht auf die Idee kommen, dass die Kirche auf diese Frage eine Antwort haben könnte. Da müsste man kritisch zurückfragen, liebe Kirche, wie stellt ihr euch dar, wie inszeniert ihr euch, zu was meldet ihr euch zu Wort, wie kommt ihr rüber?

Unternehmensberater würden fragen: Braucht es eine andere Struktur für Kirche?

Lassen Sie uns überlegen, bei aller Vorsichtigkeit. Sagen wir, wir wären so eine Art Werte-Konzern. Dann würde ich erwidern: Also Mercedes und BMW, die stellen auch irgendwie Werte her. Materielle Werte zwar, aber ich finde diese ganze Werte-Ethik schon sehr schwierig als Ansatz. Ich will keine Werte vermitteln. Ich will Menschen bei der Gott-Suche helfen. Ich möchte die Frage nach Gott wachhalten.

Ja, und wie geht das?



Ich möchte mit Menschen auf eine Reise gehen, ihre Sehnsüchte erst einmal zu entdecken, wahrzunehmen und dann im guten Sinne sich auf diese Reise zu begeben. Durch 20 Jahre interreligiöses Gespräch hier im Heiligen Land kann ich sagen, da sind wir bei diesem Lackmustest: Da gibt es die Hooligans der Religion und die Beter, die wahren Religiösen, auf der anderen Seite. Es geht darum, nicht zu eifern, sondern Gott zu suchen. Alle Religionen, die Hochreligionen sind, die Religion ernst nehmen, haben gemeinsam, dass sie sagen, wir sind alle erstmal armselige Sünderinnen und Sünder. Also wir kriegen erstmal - ganz kritisch objektiv betrachtet - gar nichts auf die Kette. Wir wissen eigentlich alle, wie es besser geht, aber wir bleiben alle jeden Tag hinter unseren Erwartungen und Idealen zurück.

Und damit verbunden ist dieselbe einende Einstellung: Wir brauchen einen barmherzigen Gott, wir brauchen einen, der irgendwie liebevoll auf uns schaut und nicht Strichliste führt und sie uns dann um die Ohren haut. Sondern sagt, naja ich habe ja gemerkt, da war ja viel Gutes dabei. Nach dem Motto: Hoffen auf den barmherzigen Gott und dann aus dieser Haltung heraus, diese Demut entwickeln: Wer bin ich, dass ich wage über andere zu urteilen? Ich der ich doch selbst so ein armseliger Sünder bin und die Barmherzigkeit Gottes brauche.

Und dann sehe, der andere Mensch, der hat vielleicht andere Baustellen, als ich sie habe. Und wer bin ich, dass ich mich über ihn erhebe? Damit hat Religion ein unglaubliches Friedenspotential und ist unglaublich gesund und hat unglaublich viel zu bieten. Weil es sich komplett sperrt gegen diese weltliche Logik.

Das sieht man in diesen klassischen Seelsorgegesprächen. Menschen machen sich kaputt im Leben. Entweder wegen Leistung: Du bist, was du leistet. Oder wegen Image: Du bist, was andere über dich sagen, oder Besitz. Und da sagen alle Religionen: Nein, am Ende des Tages bist du tot. Da kannst du deine ganzen Zeugnisse und Arbeitszeugnisse nicht mitnehmen. Deine ganzen Likes auf den sozialen Medien kannst du nicht mitnehmen, und deinen Kontostand kannst du auch nicht mitnehmen. Das heißt, das sind alles nur Placebos für deine Sehnsucht. Und wir als Kirche und als Christen sagen eigentlich: Lass mal die Placebos weg und mach mal richtig – richtig Sehnsucht. Und dann sind wir auf dem Weg der Gottsuche! Dann sind wir dabei, konkret zu werden: Wie geht Beten, wie geht Leben, wie geht der Blick auf den Mitmenschen und auf sich selbst? Und da sind wir bei dem wunderbaren Projekt Religion. Und das ist total genial.

Aber das klappt in Deutschland, dem Land so vieler großer Theologen, nicht mehr so wunderbar.

Nun, es ist eben zu wenig, wenn wir einfach sagen, wir sind „ein zivilgesellschaftlicher Player“ in Deutschland, der sich zu gewissen tagespolitischen Fragen äußert und Werte vermittelt. Im Zweifelsfall wird dann gesagt, was die säkulare Welt gerade so sagt: Wir sind für den Zusammenhalt der Gesellschaft oder Deutschland ohne Kirchen, das ist genauso ungut wie Deutschland ohne Gewerkschaften. Ja, wo ist denn dann der Kitt der Religion? Ich würde sagen, wenn wir uns selbst so verzwergen, wenn wir nur so eine Wertegewerkschaft sind, warum ist dann der Mitgliedsbeitrag so hoch?

Stichwort religiöser Glaube: Kommen wir konkret auf Ostern und die Überwindung des Todes. Sie sind Ostkirchenexperte. Erzählen Sie mal vom Osterfeuer.

Das ist tatsächlich erst in fünf Wochen, weil es mit dem östlichen, dem orthodoxen Ostern verbunden ist. Das heißt, das wird erst Ende April sein. Das ist dann der Karsamstag, der Samstag vor Ostern, und ist eine ganz spannende Sache. Es ist eine Jerusalemer Eigentradition. Ganz früher haben durchaus die Westler auch mitgemacht. Heute machen es nur die Griechen, die Armenier, die Syrer, die Kopten und Äthiopier. Es waren sogar mal Muslime dabei, auch das ist hochinteressant. Da ist auch immer noch nicht bis ins letzte erforscht, das wäre eine Thema für eine Doktorarbeit.

Es handelt sich um eine 1600 Jahre alte Tradition in der Jerusalemer Grabeskirche: Da brennt es am Karsamstag im Grab Christi. Ein Feuerwunder – dem Glauben nach.

Also, ich würde sagen, dass es nicht hilfreich ist, ja, dass es für den postmodernen Menschen abstoßend ist, wenn man sagt: Da gehen der griechische und armenische Patriarch an den Auferstehungsort und dann kommt ein heimliches Licht, und dann ereignet sich das Ostergeschehen. Da würde ich sagen, naja… Dann kriegen die Leute raus, dass doch ein Feuerzeug im Spiel ist, und dann ist es alles nichts wert.

Das ist aber auch für mich gar nicht die Faszination Osterfeuer. Ich komme gleich dazu, worum es mir geht, aber lassen Sie mich eins vorher unterstreichen: Wir beweisen doch nichts, indem wir alles Archäologisieren. Das gilt auch für mein Kloster, die Dormitio: War hier der Sterbeort Mariens? Ja, der kann auch zehn Meter nordöstlich oder 20 Meter südwestlich gewesen sein. Viele Sachen kann man sogar mittlerweile besser verorten. Die Via Dolorosa könnte man korrekt rekonstruieren. Die müsste anfangen auf dem armenischen Parkplatz. Das wäre sehr unromantisch, wenn man sie korrekt laufen würde. Wobei - dann wäre sie immer noch nicht korrekt, denn man müsste sieben Meter abtragen.

Kurzum: Ich laufe mit Inbrunst die falsche Via Dolorosa, und zwar nicht, weil ich weiß, das ist der Weg, den Jesus gelaufen ist, sondern weil seit Jahrhunderten Menschen dort laufen und des Leidenswegs Jesu gedenken. Das ist einfach ein durchbeteter Ort. Genau wie viele andere Orte hier. Selbst wenn wir es irgendwann archäologisch besser wissen. Aber an dem anderen, dem „falschen“ Ort, beten seit fast 2000 Jahren Christen aller Konfessionen, aller Kontinente, aller Hautfarben, aller Sprachen beten. Dann bete ich lieber an dem Ort, der ein Ort ist, der eine Wirkungsgeschichte hat.

Und beim Osterfeuer?

Was ich beim Osterfeuer so stark und berührend finde, ist, dass dieses Osterlicht, das sich entzündet, im Heiligen Grab, es wird dann verteilt auf alle Christen, die anwesend sind. Das wird auf die Friedhöfe getragen. Da steckt ein Auferstehungsglaube drin. Dort, wo Menschen nur Tod, Ende, Abbruch sehen, kann Gott neues Leben, Zukunft schaffen. Und das Osterlicht aus Jerusalem wird ja mit Flugzeugen zu allen großen Kathedralen der Ostkirchen gebracht. Und das ist ja schon am Samstagmittag. Das heißt, wenn in Moskau, Athen, Bukarest, Sofia und Konstantinopel die Osternacht gefeiert wird, kommt das Osterlicht aus Jerusalem. Wie genial!

Da können wir als Westler neidisch sein. Wie gigantisch wäre das denn, wenn jede Osterkerze entzündet würde vom Grab? Ich bin irgendwo in Sofia oder Bukarest und weiß, wow, das Osterfeuer hier kommt aus Jerusalem. Damit habe ich ja eine Verbindung. Wir haben da im Westen mit dem Friedenslicht aus Bethlehem zu Weihnachten ein bisschen etwas Ähnliches, und das finde ich schon stark.

Eine spannende Perspektive, dieses fast körperliche Eintauchen in Religion. Das ist eine Sache, die vielen Menschen hierzulande fremd ist.

Ja, da blockieren wir uns auch. Deutsche Pilger kann man hier sofort erkennen. Wirklich! In der Grabeskirche, zum Beispiel, kann man sie sofort erkennen. Alle anderen Nationen beim Salbungsstein sehen, ah, man kniet sich da hin und küsst den Salbungsstein. Alle machen das. Die deutschen Pilger sind diejenigen, die stehen bleiben und entsetzt gucken und eventuell ein Foto machen. Nach dem Motto: Da kann man sich doch nicht hinknien. Das ist eine Mischung aus „geschockt sein“ und „sich unwohl fühlen“. Es ist auffällig.

Wenn man ein Foto sieht, auf dem eine Gruppe nur steht, dann kann man davon ausgehen, dass das eine deutsche Pilgergruppe ist. Ich glaube, wir tun uns da sehr schwer. Und ich glaube eben nicht, dass man einer Sache immer näherkommt, wenn man alles 30-mal durchdenkt. Cyrill von Jerusalem, ein Lokalstar der Heiligen hier, hat die mystagogischen Predigten erfunden. Das sind praktisch Predigten danach. Cyrill hat gesagt, wir können zwar die Leute auf eine Taufe vorbereiten, aber, was superspannend ist: Lasst sie doch einfach mal die Taufe erleben und dann reden wir später darüber. Das finde ich auch gut: einfach mal machen und später reflektieren. Wie war das denn, wie hat mich das berührt? Ich würde sagen, da haben wir deutschen noch Luft nach oben.

Selbst in einer Dorfkirche in der Pfalz tun sich die Menschen schwer, durch die Tür zu gehen und sich darauf einzulassen, dass es ein heiliger Ort ist.

Aber wir brauchen diese Orte. Ich glaube wirklich, wir Menschen verarmen, wenn wir diese Orte nicht haben. Ich bin der tiefen Überzeugung, wir Menschen sind mehr als nur höhere Säugetiere. Also wie erbärmlich ist ein menschliches Leben, das besteht aus Essen, Trinken, Dach über dem Kopf, Anziehen, Fortpflanzung. Mit der Perspektive können wir auch sagen: Sperrt die Museen zu, die Konzerthallen und die Theater.

Aber ich würde widersprechen und sagen, das Kreative ist genau das, worum es gehen muss. Wir Menschen haben ja diese besondere Fähigkeit: Der Mensch ist nie näher, seine Würde zu schmecken, als wenn er kreativ wird, wenn er künstlerisch wird in den verschiedensten Formen. Und da würde ich sage: Gottesdiensträume, sakrale Räume, bieten diesen Raum, wo der Mensch anders Mensch sein darf, wo er nicht nur das höhere Säugetier ist, das auf zwei Beinen läuft, sondern wo er auch seine Würde schmecken kann.

Ich bin gerne religiös, und ich glaube die Welt würde massiv verarmen, wenn wir keine Religion hätten.

Dass Religiosität in Deutschland verloren geht, schlägt sich auch in den Mitgliederzahlen der großen Kirchen nieder. Woran liegt das ihrer Meinung nach?

Das ist spannend, denn ich erlebe auch den Gegentrend, dass viele Menschen durch eine Pilgerfahrt ins Heilige Land zum Glauben kommen. Wir sind hier ja die Katholische Auslandsseelsorge für Deutsche. Wir haben immer wieder Erwachsenentaufen. Deutsche kommen hierher und sagen, ich glaube nichts, mir fehlt nichts, und da werden sie im Heiligen Land plötzlich mit Religion komplett konfrontiert.

Das fängt mit der ersten Essenseinladung an. Da fragt dann der Gastgeber, wie ist das, isst du koscher oder halal oder hast du sonst irgendwelche Speisevorschriften? Nicht wie bei „vegan, vegetarisch“, sondern religiöse Speisevorschriften. Und das ist völlig normal hier. Wir leben hier in einer Welt, wo es vollkommen in Ordnung ist zu sagen, ich esse koscher oder halal. Da ist es außerdem völlig normal, dass vor dem Essen gebetet wird. Dann heißt es dann zu jemandem, der irgendwann einmal getauft wurde oder zur Erstkommunion gegangen ist, jetzt sprich du doch mal ein christliches Tischgebet. Dann werden sie total nervös, weil sie es schon seit Jahren nicht mehr gemacht haben.

Aber was in Deutschland so komplett privat ist, das ist hier völlig normal und öffentlich. Hier weiß jeder, wann Purim ist, wann Ramadan ist und jeder kennt auch die christlichen Feste. Da kommen dann die jüdischen Arbeitskollegen und wünschen Frohe Ostern oder was auch immer. Du feierst das vielleicht gar nicht, aber die anderen sind interreligiös so sensibel und wissen sogar an Karfreitag: Oh, unser christlicher Kollege, der isst heute kein Fleisch und so weiter. Die haben das voll drauf.

Das heißt, auf einmal merkt man: Oh, mit so einer religiösen Stumpfheit komme ich hier nicht weit, ich muss mir wenigstens mal das kleine ABC meiner eigenen Religion draufpacken, sonst habe ich hier einfach zu viele peinliche Gespräche, weil es hier ein absolut normales, unverklemmtes Smalltalk-Thema ist. Da kommt bei vielen dann etwas in Gange und viele sagen, ich muss da mal an das Thema dran: Glaube, Religion. Insofern ist das hier wirklich ein Gnadenort, an dem sich viele Menschen nochmal neu aufmachen und sagen, da ist ein Thema lange verschüttet gewesen, wo ich nochmal nachdenken muss - weil es hier aufbricht.

Viele lehnen Religion ab, weil damit Politik gemacht wird. Was erwidern Sie darauf?

Nehmen wir nochmal den Nahost-Konflikt. Die Perspektive, die ich dazu habe, ist nicht sehr originell. Nochmal: Ich sage, wir sind weder pro Israel oder pro Palästina, wir sind pro Mensch. Und argumentiere mit Genesis: Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Erstes Kapitel der Bibel, wenn man sie aufschlägt. Dafür braucht man kein Theologiestudium, den Schöpfungsbericht bekommt man sogar im Reliunterricht mit.

Trotzdem gibt es diesen furchtbaren Krieg und diesen seit Jahrzehnten dauernden Konflikt. Es ist eigentlich wie ein Streit in der Familie. Eigentlich nur traurig. Da behaupten Menschen, dass ihre Religion ihnen die Legitimität gibt, andere Menschen zu vernichten. Das ist einfach total krass.

Das Problem, das ist sehe, ist nicht, dass sich Religion politisiert, sondern dass sich Politik „religionisiert“. Das ist wirklich schlimm, wenn man sieht, dass die Hamas noch religiös absichert, was sie da tut. Und genauso zitieren manche israelische Politiker die Bibel, aber eben nur das, was Ihnen passt – alles immer nur Schwarz oder Weiß.

Und natürlich ist da diese Dehumanisierung durch die Politik. Das finde ich ganz schlimm. Sowohl von palästinensischer als auch israelischer Seite gibt es Äußerungen wie: Wer so etwas tut, das sind keine Menschen, das sind Tiere in Menschengestalt oder Monster.

Die ganz große Aufgabe der Kirche ist, dass wir widersprechen: Nein, wir reden über Menschen, ein Mensch bleibt Mensch. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das „Skandalöse“: Auch ein Mörder bleibt ein Mensch! Bleibt nur die Frage, wie man ihm umgeht. Aber er bleibt ein Mensch mit Würde.

Was ich im deutschen Diskurs zu Nahost wenig gehört habe: Wir haben sogar, wenn wir auf Jesus von Nazareth und seine Bergpredigt schauen, das Gebot der Feindesliebe. Wir sollen sogar beten für diejenigen, die uns verfolgen. Da rede ich jetzt nicht abstrakt, sondern ich bin es gewohnt, dass ich angespuckt werde, dass Leute mich verbal angehen, dass wir Hassgrafftis an unserem Kloster haben. Und da kann ich für mich bekennen: Ich habe noch nie zurückgespuckt, ich habe mich noch nie gewehrt.

Wer spukt denn da, Abt Nikodemus? In Deutschland hören wir oft, dass es vor allem eine muslimische Bedrohung der heiligen Stätten gebe. Es gibt auch den israelischen Diskurs, der darauf abhebt, Jerusalem müsse zu Israel gehören, weil es die Religionsfreiheit garantiere.

Das ist Quatsch. Und das regt mich auch ein bisschen auf. Ich will ein Problem auch nicht höher spielen, als es ist, aber diejenigen, die mich anspucken, verbal angehen oder Hassgraffitis sprühen, sind jüdische Radikale. Die Wähler von Politikern wie Itamar Ben-Gvir und Bezalel Smotrich. Ich rede jetzt nicht von „den“ Juden, es ist eine kleine Gruppe. Es sind jüdische Religionshooligans.

2015 hatten wir die unangenehmste Begegnung mit ihnen, als sie versucht haben, unser Kloster in Tabgha niederzubrennen, unser zweites Kloster. Dann hatten wir noch eine sehr spezielle Begegnung mit dem Anwalt der gefassten jüdischen Terroristen, der sich nämlich im Gericht mehrere Ordnungsrufe eingehandelt hat, das war Itamar Ben-Gvir, der jetzt im Kabinett sitzt für nationale Sicherheit. Wir haben also einen notorischen Christen-Hasser in dieser israelischen Regierung. Das ist tatsächlich ein Tabubruch.

Und da stehe ich auch nicht alleine mit meiner Ansicht. Viele meiner israelischen Freunde, die schämen sich in Grund und Boden, dass solche Typen in der Regierung sitzen. Das sind vorbestrafte Kriminelle. Diesen Tabubruch hat Netanjahu gemacht, indem er Rechtsradikale in seine Regierung geholt hat.

Die Regierung Israels hält Kritikern schnell vor, sie seien antisemitisch.

Nun, gerade in Deutschland haben wir tatsächlich ein Problem mit Antisemitismus. Absolut, und da müssen wir wirklich ran und da braucht es auch alle Anstrengung. Ich habe da aber eine eigene Analyse: Ich denke, mit der Antisemitismus-Bekämpfung kommen wir nicht weiter, wenn wir die Religion weglassen. Die beste Analyse dazu stammt von Ernst Ludwig Ehrlich. Der wurde mal gefragt: Wie konnte so etwas wie die Schoa in Deutschland passieren? Und er antwortete: „Theologische Wüste traf auf moralische Anspruchslosigkeit.“ Da würde ich sagen: Das ist topaktuell. Theologische Wüste habe wir auch in unserer aktuellen Regierung. Ich kann nicht Antisemitismus bekämpfen, wenn ich keine Ahnung vom Judentum habe. Wenn ich stattdessen Debatten im Bundestag habe über Beschneidung und Schächten, wegen Kinder- und Tierschutz, dann muss ich sagen: Wenn wir Beschneidung und Schächtung verbieten, dann machen wir halt jüdisches Leben in Deutschland unmöglich. Das ist Antisemitismus.

Also wir haben ein Antisemitismus-Problem, dem werden wir aber nur Herr, wenn wir den theologischen Wasserpegel heben, was andere Religionen betrifft. Beim Islam ist es genauso. Was wir an Islamhass erleben, hat ja nichts mehr mit dem Islam als Religion zu tun. Wie beim Judentum sind das nur noch Klischees. Theologische Wüste, absolut.

