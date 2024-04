Ein stürmischer Wochenbeginn sorgte im Saarland für einige Einsätze. In Saarbrücken beschäftigte die Feuerwehr am Abend noch ein größerer Baum.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Wegen des stürmischen Wetters sind die Feuerwehren und die Polizei im Regionalverband Saarbrücken am Montag zu zahlreichen Einsätzen ausgerückt. Im Saarbrücker Stadtteil Scheidt stürzte ein etwa 30 Meter hoher Baum auf das Dach eines Mehrfamilienhauses, teilte die Feuerwehr mit. Er drohte demnach am Montagabend weiter abzustürzen und werde von den Einsatzkräften gesichert.

Seit Montagnachmittag bis in den Abend sei die Feuerwehr zu insgesamt 27 Einsätzen ausgerückt, hieß es am späten Montagabend weiter. Überwiegend habe es sich dabei um lose Dachziegel oder umgestürzte Bäume auf Fahrbahnen gehandelt. Ein Polizeisprecher sprach am Abend von rund 75 witterungsbedingten Vorfällen, wie etwa abgeknickte Äste oder umgewehte Plakate. Von Verletzten sei aber nichts bekannt.