Sinzig (dpa/lrs) - Auf der Autobahn 61 hat es am Donnerstagmorgen zwischen den Anschlussstellen Niederzissen und Sinzig in Fahrtrichtung Köln einen schweren Unfall zweier Lastwagen gegeben. Das teilte die Verkehrsdirektion Koblenz am Morgen mit. Die Hintergründe des Unfalls sowie weitere Details waren zunächst unklar.

Polizeimeldung