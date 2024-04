Käshofen (dpa/lrs) - Eine 18-jährige Autofahrerin hat bei einem Unfall in der Südwestpfalz schwere Verletzungen erlitten. Sie habe in einer Kurve die Kontrolle über den Wagen verloren, wohl wegen zu hoher Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Kleinwagen prallte gegen ein Brückengeländer. Zwei Mitfahrer seien bei dem Unfall am späten Dienstagabend zwischen Käshofen und Homburg unverletzt geblieben. Bei der Bergung des Autos geriet dieses teilweise in Brand und musste von der Feuerwehr gelöscht werden.

