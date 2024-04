Beim Durchzug einer Sturmfront durch Rheinland-Pfalz sind am Montag Autos sowie Strom- und Telefonleitungen beschädigt worden. Das Polizeipräsidium Koblenz teilte am Abend mit, in der Region habe es zwischen 17.30 und 18.45 Uhr in kürzester Zeit eine Vielzahl von Polizeieinsätzen gegeben. Es wurden demnach zehn Pkw durch herabstürzenden Bäume oder andere Gegenstände beschädigt. Der Sachschaden liege nach ersten Schätzungen bei einer niedrigen fünfstelligen Summe. Verletzte gebe es nicht.

Koblenz (dpa/lrs) - Umgestürzte Bäume hätten zudem fünf Stromleitungen und eine Telefonleitung beschädigt, so die Koblenzer Polizei. Die jeweiligen Versorger hätten den entstandenen Schaden schnell repariert. «Die Unterbrechungen waren nur von kurzer Dauer», hieß es. Umgestürzte Bäume und herabgefallene Äste behinderten mancherorts auch den Verkehr. Die Straßenmeistereien und Feuerwehren waren im Einsatz, so die Polizei.

Auch auf den Bahnverkehr wirkte sich der Sturm aus. Bäume, die auf Gleise gestürzt waren, bremsten vielerorts die Züge aus. So am Montagabend etwa auf der Zugstrecke zwischen Mainz und Ludwigshafen.

