Gute Nachrichten für Mittwoch: Der deutsche Wetterdienst erwartet in Rheinland-Pfalz und im Saarland keinen Regen und milde Temperaturen.

Offenbach (dpa/lrs) - Am Mittwoch bleibt es in Rheinland-Pfalz und im Saarland zunächst bewölkt, aber trocken. Zum Nachmittag und Abend lockert die Wolkendecke auf, teilte der Deutschen Wetterdienst (DWD) mit. Es weht schwacher bis mäßiger Wind. Es bleibt dabei mild: Temperaturen zwischen 13 und 16 Grad sind möglich, in höheren Regionen elf Grad.

Die Wolkendecke soll dem DWD zufolge in der Nacht wieder zunehmen. Vereinzelt ist am Donnerstag mit Regen zu rechnen. Mit 16 bis 19 Grad wird es etwas wärmer.

In der Nacht zum Freitag soll es stark bewölkt sein, aber trocken bleiben. Es kühlt auf sechs bis zehn Grad ab. Zum Wochenende hin nehmen die Temperaturen am Tag weiter zu. Am Freitag bleibt es wolkig bei 17 bis 21 Grad. Weiterhin ist laut dem DWD bei schwachem Westwind kein Regen zu erwarten.

Deutscher Wetterdienst