Die irische Fluggesellschaft Ryanair stationiert zum Juni ein drittes Flugzeug am rheinland-pfälzischen Regionalflughafen Hahn. Damit steige die Kapazität im Sommer auf mehr als 200 Flüge in der Woche, teilten Airline und Flughafen am Donnerstag mit. Die Passagierzahl soll um 23 Prozent auf mehr als eine Million Menschen im Jahr wachsen.

Hahn (dpa) - Der frühere US-Militärflugplatz im Hunsrück ist die älteste Basis von Europas größtem Billigflieger in Deutschland. Seit 1999 nutzen die Iren die niedrigen Gebühren an dem Standort, den sie Frankfurt-Hahn nennen, obwohl die Main-Metropole mehr als 100 Kilometer entfernt ist. Zwischenzeitlich waren am Hahn elf Maschinen der Gesellschaft stationiert. Seit 1999 habe man dort mehr als 50 Millionen Passagiere befördert.

«Das Engagement von Ryanair am Flughafen Hahn wird durch die Investition von 300 Millionen Dollar - mit drei stationierten Flugzeugen - untermauert, mit der über 840 Arbeitsplätze geschaffen werden, darunter 90 gut bezahlte Arbeitsplätze für Piloten, Kabinenpersonal und Ingenieure», erklärte Ryanair Marketing-Chef Dara Brady.

Weiteres Wachstum in Hahn und an anderen deutschen Flughäfen wie Weeze-Niederrhein, Memmingen oder Karlsruhe/Baden-Baden sei möglich, wenn Gebühren und Steuern im Rahmen bleiben, meinte der Manager. Die neue Flughafengesellschaft am Hahn arbeite erfolgreich daran, effizientere Abläufe zu ermöglichen. Die derzeitigen Kosten an den großen deutschen Flughäfen wie Frankfurt oder Berlin führten hingegen dazu, dass Ryanair in anderen europäischen Märkten wachse, nicht aber in Deutschland. «Der deutsche Markt ist kaputt», sagte Brady und forderte eine Umkehr.