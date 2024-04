Ein Senior überquert mit seinem elektrischen Rollstuhl eine Straße. Dabei kommt es zum Zusammenstoß mit einem kleinen Motorrad - mit schlimmen Folgen für beide Fahrer.

Ein Rollstuhlfahrer und ein Motorradfahrer sind bei einem Verkehrsunfall in Hachenburg im Westerwaldkreis schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wollte der 68-Jährige am Dienstagabend mit seinem elektrischen Rollstuhl die Straße überqueren. Dabei sei er von dem auf einem kleinen Motorrad fahrenden 17-Jährigen übersehen worden. Nach dem Zusammenstoß mussten beide schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Dabei war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Pressemeldung