Die Pilotphase läuft seit dem Beginn des Schuljahres. Ein Messengerdienst soll den Alltag in den Schulen erleichtern.

Mainz (dpa/lrs) - Chatten in der Schule ausdrücklich erlaubt: Rheinland-Pfalz hat einen eigenen Messengerdienst entwickelt, der für Absprachen, gemeinsame Projekte und Lernmaterial für den Unterricht in den Schulen im Land genutzt werden kann. «Ein geeigneter Messenger kann auch den Schulalltag in vielen Situationen leichter und komfortabler machen, deshalb haben sich viele Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte ein solches Tool gewünscht», berichtete Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Dienstag in Mainz.

Der Schulchat stehe für die Nutzung mit einem Internet-Browser zur Verfügung. Durch die Entwicklung einer landeseigenen Lösung unter Federführung des Pädagogischen Landesinstituts sei die Einbindung in die Benutzerverwaltung des Schulcampus möglich. Für die Entwicklung hat das Land nach Angaben von Hubig knapp 800.000 Euro investiert. Mehr als 230 Schulen im ganzen Land hätten mit Beginn des laufenden Schuljahres die Pilotphase gestartet.

Der Schulchat biete alle wichtigen Funktionen, die ein Messenger liefern müsse und im Schulalltag wichtig seien, betonte die Bildungsministerin. «So ist in der Standardkonfiguration vorgegeben, dass in jedem Chatroom eine Lehrkraft zugeschaltet sein muss.» Damit werde sichergestellt, dass die App zielgerichtet eingesetzt werde und nicht für Cybermobbing, Hate Speech oder Ähnliches missbraucht werden könne.

Der vom Land selbst entwickelte Schulchat sei datenschutzkonform und werde unter dem Dach des Schulcampus angeboten. Damit reihe sich der Messengerdienst in ein Portfolio weiterer digitaler Werkzeuge ein, die auf der Lernplattform Schulcampus angeboten werden. Der Schulcampus biete etwa einen Zugriff auf eine breit aufgestellte Mediathek mit Lernvideos, Texten, Arbeitsblättern und browserbasierten Lern-Apps. Er ermögliche auch das gemeinsame Arbeiten an Dokumenten und das Teilen von Inhalten.

