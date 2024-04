Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich in den nächsten Tagen auf Regen, Wolken und Gewitter einstellen. Am Donnerstag könne es gelegentlich noch sonnig werden, bevor dann die ersten Schauer, teilweise auch mit Graupel, einsetzten, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Demnach soll es auch gewittern, die Niederschläge bis zum Abend aber vorerst wieder nachlassen. Für Donnerstag und das gesamte Wochenende meldete der DWD zunächst Temperaturen zwischen 9 und 12 Grad.

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) - In der Nacht zum Freitag soll es nach DWD-Angaben wieder anfangen zu regnen. In Hochlagen könne es vereinzelt schneien. Von Freitag bis Sonntag rechnete der Wetterdienst mit einem wechselnd bis stark bewölkten Himmel und Regen sowie etwas Schnee im Bergland. Vereinzelt seien am Wochenende auch Graupelschauer und Gewitter möglich.

DWD-Vorhersage