Zwei bislang unbekannte Täter haben mutmaßlich versucht, einen Geldautomaten in Partenheim (Landkreis Alzey-Worms) zu sprengen. Anwohner hatten am frühen Donnerstagmorgen verdächtige Geräusche gehört und die Polizei verständigt, wie diese mitteilte. Zeugen sollen zudem beobachtet haben, wie mindestens zwei Personen Vorbereitungen an dem Geldautomaten getroffen haben sollen. Als sie bemerkt wurden, seien sie mit einem dunklen Wagen in unbekannte Richtung geflüchtet, so ein Polizeisprecher.

Partenheim (dpa/lrs) - Nach den möglichen Tätern werde gesucht. Um sicherzustellen, dass keine Gefahr durch mögliche Sprengmittel von dem Geldautomaten ausgeht, wurden Fachkräfte des Landeskriminalamts verständigt.

