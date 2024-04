Buchholz (dpa/lrs) - Bei einem Unfall im Landkreis Neuwied sind am Montagabend ein Motorradfahrer und seine Mitfahrerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 24-jähriger Autofahrer den entgegenkommenden Motorradfahrer nahe Buchholz vermutlich beim Einbiegen in eine einmündende Landesstraße übersehen, weil ihn die Sonne blendete. Trotz einer Gefahrenbremsung konnte der Motorradfahrer nicht mehr anhalten, sodass er mit dem Auto zusammenstieß. Er und seine Mitfahrerin wurden durch den Zusammenprall schwer, aber nach ersten Erkenntnissen nicht lebensbedrohlich verletzt. Die Mitfahrerin wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, der Motorradfahrer kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.