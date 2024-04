Die Zahl der Frauen, die sich ehrenamtlich bei der Feuerwehr engagieren, hat sich fast verdoppelt. Auch die Gesamtzahl der Feuerwehrangehörigen steigt in Rheinland-Pfalz.

Mainz (dpa/lrs) - In Rheinland-Pfalz sind mehr ehrenamtliche Feuerwehrleute als in den Vorjahren im Einsatz. Nach Angaben von Innenminister Michael Ebling (SPD) gibt es mittlerweile rund 54.500 ehrenamtlich aktive Feuerwehrangehörige im Land. Besonders erfreulich sei auch, dass die Zahl der weiblichen Ehrenamtlichen bei der Feuerwehr von 2900 in den vergangenen Jahren auf nun 5300 gestiegen sei, sagte der Minister am Donnerstag in Mainz.

In den zurückliegenden Jahren war die Zahl der ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte in Rheinland-Pfalz auf rund 51.000 beziffert worden. Die Entwicklung belege, dass die Bereitschaft im Land steige, sich für ein Ehrenamt im Bereich Feuerwehr zu engagieren, sagte Ebling. «Das ist ein Trend, der mich außerordentlich freut.»

