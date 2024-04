In einer Kurve bleibt ein Sattelzug liegen. Ein Autofahrer fährt ihm auf - und wird beim Aufprall eingeklemmt.

Weinsheim (dpa/lrs) - Ein Autofahrer ist am Morgen im Landkreis Bad Kreuznach gegen einen Sattelzug gefahren und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Sattelzug auf der Bundesstraße 41 bei Weinsheim wegen einer Panne auf der rechten Spur liegengeblieben. Der 31 Jahre alte Autofahrer fuhr dem Sattelzug demnach in einer Rechtskurve auf und wurde dabei in seinem Auto eingeklemmt, so die Polizei. Die Feuerwehr habe den Mann befreit. Per Rettungshubschrauber wurde er laut Mitteilung in ein Krankenhaus gebracht.

Noch sei unklar, warum es zu dem Unfall kam. Die Polizei schätzt den Sachschaden an den beiden Fahrzeugen auf etwa 60 000 Euro. Die B41 blieb demnach für etwa zwei Stunden in beide Richtungen voll gesperrt, sei inzwischen aber wieder einspurig befahrbar, sagte eine Polizeisprecherin.

Mitteilung