Göcklingen (dpa/lrs) - Ein Malergeselle ist auf einer Baustelle im Landkreis Südliche Weinstraße vom Gerüst gefallen und hat sich schwer verletzt. Er sei mit Kopfverletzungen per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden, teilte die Polizei in Landau am Freitag mit. Das Baugerüst war bei dem Sturz ebenfalls zu Boden gefallen. Die Ursache des Unglücks vom Donnerstag in Göcklingen werde ermittelt. Weitere Informationen waren zunächst nicht bekannt.

