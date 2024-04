Die Verfolgung auf der Autobahn endet in einer Baustelle. Die Polizei stoppt ein Fahrzeug und nimmt eine Person in Gewahrsam. Noch sind Fragen offen.

Rheinböllen (dpa/lrs) - Ein Polizeieinsatz auf der Autobahn 61 an der Anschlussstelle Rheinböllen (Rhein-Hunsrück-Kreis) in Fahrtrichtung Mainz hat am Dienstagmorgen für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Im Bereich einer Baustelle sei ein Fahrer mit seinem Auto gestoppt und in Gewahrsam genommen worden, teilte ein Sprecher der Polizei in Koblenz mit. Bei dem Einsatz seien mehrere Fahrzeuge beschädigt worden, darunter zwei Polizeiautos. Verletzt wurde niemand. Angaben zu dem Grund der Festnahme wollte die Polizei zunächst nicht machen.

Wegen des Polizeieinsatzes war die Strecke vorübergehend vollständig gesperrt gewesen, wie die Ermittler mitteilten. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau. Nach Ende des Einsatzes wurde die Strecke wieder freigegeben.

Polizei-Mitteilung