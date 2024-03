Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Rheinland-Pfalz hat die Polizei vergangenes Jahr mehr Straftaten verfolgt. Betroffen waren fast alle Deliktfelder, immerhin gab es weniger Mord und Totschlag. Die Polizeiliche Kriminalstatistik weist für 2023 fast 256.000 Straftaten aus, ein Plus von 5,9 Prozent. Verstöße gegen das Ausländerrecht herausgerechnet, waren es 242.641 Taten, ein Plus von 4,2 Prozent.

Bei der Vorstellung der Statistik sagte Innenminister Michael Ebling (SPD) am Montag, die Kriminalität bewege sich wieder auf dem Niveau vor der Corona-Pandemie. Während des eingeschränkten