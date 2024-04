Der Abgang von Luca Kerber in Saarbrücken steht bereits fest - nun ist auch bekannt, zu welchem Club es den Mittelfeldspieler zieht.

Heidenheim (dpa) - Fußballprofi Luca Kerber wechselt vom Drittligisten 1. FC Saarbrücken zum 1. FC Heidenheim. Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler erhält beim Bundesliga-Aufsteiger einen Vertrag bis zum Sommer 2027, wie der Verein am Dienstag mitteilte. «Luca ist ein junger und hochtalentierter Spieler, der inzwischen über einhundert Drittligaspiele vorweisen kann und darüber hinaus auch im diesjährigen DFB-Pokal auf sich aufmerksam gemacht hat», sagte Robert Strauß als Bereichsleiter Sport.

Heidenheim verblüffte in der vergangenen Woche mit einem 3:2-Sieg über Rekordmeister FC Bayern München und steht unmittelbar vor dem Verbleib in der höchsten deutschen Spielklasse. «Mit dieser neuen Herausforderung möchte ich an meine bisherigen Leistungen anknüpfen und mich sportlich und persönlich auf einem neuen Level nochmal weiterentwickeln», sagte Kerber, der es mit Saarbrücken in dieser Saison ins Halbfinale des DFB-Pokals schaffte. Dass er die Saarländer zum Saisonende verlässt, war schon in der vergangenen Woche bekannt geworden.

