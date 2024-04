Beim Brand eines Wohnhauses in Mogendorf (Westerwaldkreis) ist ein Schaden von geschätzt rund 300.000 Euro entstanden. Das Feuer sei am späten Donnerstagabend in der Erdgeschosswohnung des Zweifamilienhauses ausgebrochen, teilte die Polizei Montabaur in der Nacht zum Freitag mit. Danach hätten sich die Flammen im ganzen Haus ausgebreitet. Der linke Teil des Gebäudes sei bis hoch zum Dachstuhl ausgebrannt.

Mogendorf (dpa/lrs) - Die sechs Bewohnerinnen und Bewohner retteten sich nach Angaben eines Polizeisprechers unverletzt ins Freie. Die Ermittler gehen nach ersten Erkenntnissen von einem elektrotechnischen Defekt als Brandursache aus.

Pressemitteilung der Polizei