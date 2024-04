Die meisten Freibäder in Rheinland-Pfalz öffnen erst im Mai. Besonders früh draußen baden können die Menschen in diesem Jahr dagegen in einem Freibad an der Mosel.

Besonders früh beginnt die Freibadsaison in Rheinland-Pfalz in diesem Jahr in Trier. Während Badegäste sich bis zum Besuch im Freibad sonst meist noch bis Mai gedulden müssen, öffnet das Trierer Nordbad schon an diesem Samstag (13. April), wie die Stadtwerke in Trier mitteilten. Die frühe Öffnung sei durch die Heiztechnik in Kombination von Solarthermie und Biomethan möglich, hieß es weiter.

Im Mainzer Taubertsbergbad ist der Start der Freibadsaison laut einem Sprecher für Mitte Mai vorgesehen. Dort gebe es bis Anfang Juni noch eine Traglufthalle über dem 50-Meter-Becken, am 8. Juni folge dann der Sommerbetrieb. Das Ludwigshafener Freibad am Willersinnweiher öffnet seine Pforten voraussichtlich Ende Mai, das Warmfreibad in Kaiserslautern voraussichtlich am 18. Mai. Dann plant auch das Salinenbad in Bad Kreuznach den Saisonstart. Je nach Wetterlage könne diese aber bereits früher ab dem 27. April beginnen, teilten die Stadtwerke mit.

