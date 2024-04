Am Mittwoch wird die Polizei zu einer verletzten Frau auf einer Straße gerufen, ein Verdächtiger wird festgenommen. Nun teilt die Staatsanwaltschaft mit, um wen es sich dabei handelt.

Weißenthurm (dpa/lrs) - Nach dem Fund einer blutenden Frau auf einer Straße in Weißenthurm bei Koblenz sitzt der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft. Es handele sich um den Ehemann der am Mittwoch verletzten Frau, teilte die Staatsanwaltschaft Koblenz auf Anfrage mit. Er soll sie demnach in eine Garage gelockt und in Tötungsabsicht mit einem Teppichmesser auf sie eingestochen haben. «Die Ermittlungen zum genauen Tatablauf dauern an.»

Der Verdächtige habe mit seiner Ehefrau eine On-off-Beziehung geführt, teilte die Behörde weiter mit. Dem 46-jährigen Mann mit türkischer Staatsangehörigkeit werde versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Am Donnerstag habe eine Richterin dann Haftbefehl wegen Fluchtgefahr erlassen. Der Mann mache von seinem Schweigerecht Gebrauch.

Am Mittwoch hatte die Polizei mitgeteilt, dass auf einer Straße in Weißenthurm eine blutende und verletzte Frau gefunden worden sei. Der Verdächtige wurde demnach noch vor Ort festgenommen.

Mitteilung der Polizei von Mittwoch