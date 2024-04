In St. Ingbert steht am späten Abend ein Dach in Flammen. Die Feuerwehr hat alle Hände voll zu tun - und wird parallel gleich dreimal zu anderen Einsätzen gerufen.

St. Ingbert (dpa/lrs) - Der brennende Dachstuhl eines Wohnhauses und mehrere parallele Einsätze haben im saarländischen St. Ingbert fast 100 Feuerwehrleute in Atem gehalten. Wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte, hatte sich am Donnerstagabend ein Feuer aus einem Zimmer im Dachgeschoss auf das Dach ausgebreitet und einen offenen Vollbrand ausgelöst. Die sechs Bewohner konnten das Haus demnach rechtzeitig verlassen.

Rund sechs Stunden dauerte es laut Mitteilung, bis auch die letzten Glutnester gelöscht waren. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass ein technischer Defekt an einem Haushaltsgerät den Brand ausgelöst hat. Die genaue Schadenshöhe sei noch unklar, aber das Haus sei nicht mehr bewohnbar.

Parallel zu den aufwendigen Löschmaßnahmen musste die Feuerwehr dreimal zu anderen Einsätzen in St. Ingbert ausrücken: Direkt am Brandort kam ein Vater auf die Feuerwehrleute zu, weil er sich ausgesperrt hatte und sein Kind allein in der Wohnung war, wie es hieß. Und gleich zweimal wurde die Feuerwehr demnach wegen Geruchsbelästigungen gerufen.

