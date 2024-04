Bei einem Brand in einem Kindergarten in Asbach (Landkreis Neuwied) ist eine Betreuerin verletzt worden. Die Feuerwehr war am Mittwochnachmittag zum evangelischen Kindergarten gerufen worden. Der Einsatz gestaltete sich schwierig und dauerte rund zwei Stunden, wie die Feuerwehr am frühen Abend mitteilte.

Asbach (dpa/lrs) - Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, hatten alle Kinder und Betreuer das Gebäude bereits verlassen. Die Feuerwehr schickte Atemschutztrupps in das Gebäude. «Im Dachgeschoss brannte es in einem Lagerraum, der angrenzende Flur war bereits stark verraucht. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden», berichtete der Sprecher der Feuerwehr Asbach, Tim Wessel.

Acht Kinder und sieben Betreuer wurden in der gegenüberliegenden Grundschule untergebracht und vom Rettungsdienst betreut. Eine Betreuerin wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Der Kindergarten bleibt bis Ende der Woche geschlossen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.