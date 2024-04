Mainz (dpa/lrs) - Als Teil der Lernplattform «Schulcampus RLP» hat das Bildungsministerium einen eigenen datenschutzrechtlich geprüften Messengerdienst für die Schulen entwickeln lassen. Der «Schulchat RLP» durchläuft derzeit an über 230 Schulen in Rheinland-Pfalz eine Pilotphase. Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) wird die neue App an diesem Dienstag (9.30 Uhr) in Mainz präsentieren. Der «Schulchat» soll für alltägliche Absprachen innerhalb der Schule von Lehrkräften, Eltern und Schülern genutzt werden, um sich besser abzustimmen. Wie der Messengerdienst konkret eingesetzt wird, soll den Schulen vor Ort selbst überlassen werden.