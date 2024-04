Blumentöpfe auf der Straße, umgeworfene Warnbaken und verdrehte Verkehrsschilder: Diese Hindernisse haben im Landkreis Cochem-Zell beinahe zu einem Unfall geführt. Die Polizei ermittelt.

Bullay (dpa/lrs) - In Bullay im Landkreis Cochem-Zell haben Blumentöpfe auf einer Straße in der Nacht zum Samstag beinahe zu einem Verkehrsunfall geführt. Außerdem wurden Verkehrsschilder verdreht und Warnbaken umgeworfen, wie die Polizei mitteilte. Diese seien ebenfalls auf der Straße gelegen. In der Nähe haben die Beamten Tatverdächtige angetroffen. Durch die ungewöhnlichen Hindernisse sei es in mindestens einem Fall beinahe zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

