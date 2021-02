Vor der Landtagswahl 2021 sind die Wahlkreise in Rheinland-Pfalz neu zugeschnitten worden. In der Pfalz betreffen die Veränderungen vor allem die Süd- und die Westpfalz: Ein Wahlkreis ist weggefallen, ein neuer hinzugekommen. In Rheinland-Pfalz gibt es insgesamt einen Wahlkreis mehr als 2016.

Die Anzahl der Stimmberechtigten in den einzelnen Wahlkreisen soll möglichst gleich sein. Das ergibt sich aus dem Grundsatz der Wahlrechtsgleichheit, der in der rheinland-pfälzischen Verfassung verankert ist. Denn wenn die Unterschiede zwischen den Wahlkreisen zu groß werden, kann das dazu führen, dass manche Stimmen mehr Gewicht in Bezug auf das Wahlergebnis haben als andere. Deshalb wird die Einteilung der Wahlkreise regelmäßig überprüft und angepasst.

Seit 2018 wird für die Bemessung der Wahlkreise nicht mehr die Bevölkerungszahl zugrunde gelegt, sondern die Anzahl der Stimmberechtigten. Außerdem wurde die Toleranzgrenze für Abweichungen neu geregelt: Der Wahlkreiszuschnitt muss angepasst werden, wenn die Anzahl der Stimmberechtigten eines Wahlkreises mehr als 25 Prozent von der durchschnittlichen Zahl der Stimmberechtigten aller Wahlkreise abweicht. Vor 2018 lag die Toleranzgrenze bei 33,3 Prozent.

52 statt 51 Wahlkreise in Rheinland-Pfalz

Die Neuerungen haben dazu geführt, dass es in Rheinland-Pfalz nun einen Wahlkreis mehr gibt als zuvor: In der Region Mainz, im Gebiet der bisherigen Wahlkreise 27 Mainz I, 28 Mainz II und 30 Ingelheim am Rhein wurde ein vierter Wahlkreis nötig. Daher wurde ein dritter Wahlkreis für Mainz geschaffen, der Wahlkreis Ingelheim wurde dafür verkleinert: die Verbandsgemeinde Bodenheim gehört nun zum dritten Mainzer Wahlkreis.

Änderungen in der Pfalz

Auch in der Süd- und Westpfalz gab es einige Veränderungen der Wahlkreise. Der Wahlkreis Germersheim etwa wurde aufgeteilt: Nun gibt es einen für die Orte rund um Germersheim (die Verbandsgemeinden Offenbach, Lingenfeld, Bellheim und die verbandsfreie Gemeinde Germersheim) sowie einen für die Orte rund um Wörth (die Verbandsgemeinden Hagenbach, Jockgrim, Rülzheim und die verbandsfreie Gemeinde Wörth). Aufgelöst wurde dafür der Wahlkreis Pirmasens-Land. Die Verbandsgemeinden Dahner Felsenland, Hauenstein sowie Pirmasens-Land gehört nun zum Wahlkreis Pirmasens, die Verbandsgemeinde Annweiler wurde dem Wahlkreis Südliche Weinstraße zugeschlagen.

Außerdem wurde die Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben dem Wahlkreis Zweibrücken zugeteilt. Hier gehört nun zudem die gesamte Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben dazu und nicht mehr nur der Ort Wallhalben. Die übrige Verbandsgemeinde gehörte bei der Wahl 2016 ebenfalls zu Pirmasens-Land. Bei Kaiserslautern gab es nur eine kleine Änderung: Otterbach und Otterberg bilden seit 2014 eine gemeinsame Verbandsgemeinde. Nun gehören beide zum Wahlkreis Kaiserslautern II – Otterbach war vorher Teil von Kaiserslautern-Land.

Die einzelnen Wahlkreise der Pfalz, deren Zuschnitte und die Änderungen im Detail sind auf folgender Karte dargestellt: