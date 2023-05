Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Oberverwaltungsgericht in Koblenz hat eine Personalentscheidung im grün geführten Integrationsministerium kassiert. Gerade erst hat Anne Spiegel das Amt der Umweltministerin übernommen, weil die Vorgängerin über ihre Personalpolitik gestolpert ist. Was an dem Fall anders ist.

Das Integrationsministerium von Anne Spiegel (Grüne) darf vorerst eine Referatsleiterstelle in der Verbraucherschutzabteilung nicht besetzen. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Koblenz