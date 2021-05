Weil Reichsflaggen bei Rechtsextremisten so beliebt sind, hat der Landes-Innenminister vor Monaten vorgeschrieben: Schwarz-weiß-rote Fahnen sollen aus der Öffentlichkeit verschwinden. Doch Neonazis schwenken solche Stoffbahnen trotzdem noch, und dabei können sie sich auf Richter und Behörden berufen.

Dass sie eine zum Teil abstoßende Vorgeschichte haben, können die „Vereine deutscher Studenten“ (VDSt) nicht mehr ändern: Es war neben sozialen Idealen auch Antisemitismus, der ihre Gründer in den 1880er-Jahren zusammenführte. Doch jeder Kenner der Verbindungsszene weiß: Die Korporationen dieses Dachverbands haben sich gründlich geläutert, heute bekennen sich zur Demokratie, zur europäischen Einigung und zu Rechten für Minderheiten. Ein Symbol aus der Anfangszeit ist ihnen aber trotzdem geblieben: die einstige Reichsflagge.

Weil sie die zu ihrer Vereinsfahne gemacht haben, hissen sie von jeher schwarz-weiß-rote Stoffbahnen vor ihren Verbindungshäusern, etwa in Heidelberg. Oder in Mainz – doch dort ist die Farbkombination mittlerweile als Extremisten-Symbol eingestuft, das aus der Öffentlichkeit verschwinden muss. Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) hat im vergangenen Oktober festgelegt: Ein Bußgeld von bis zu 1000 Euro wird fällig, wenn jemand eine Reichsflagge gezeigt hat und davon eine „einschüchternde oder provozierende Wirkung“ ausging.

Aufmarsch während Prozess

So ein verstörender Effekt wiederum tritt dem Erlass zufolge eigentlich immer ein, wenn Unbeteiligte die verfemte Farbenfolge erspähen konnten. Doch ob deshalb auch der so entschieden zum Grundgesetz stehende „Verein deutscher Studenten“ – sowie eine weitere Mainzer Verbindung mit gleicher Fahne, die des Rechtsextremismus ebenfalls unverdächtig ist – ihre Gemeinschaftssymbole nur noch hinter verschlossenen Türen verwenden dürfen, lässt das Ministerium offen. Denn über die konkreten Einzelfälle hat das jeweilige kommunale Ordnungsamt zu befinden.

Und das kann dann durchaus zu dem Ergebnis kommen, dass Lewentz’ Reichsflaggenbann doch nicht greift. Obwohl der Erlass da schon in Kraft war, durfte etwa im vergangenen Oktober eine Handvoll Extremisten mit schwarz-weiß-roten Fahnen vor dem Amtsgericht in Pirmasens aufmarschieren. Dort wurde an jenem Tag die NPD-Aktivistin Riccarda Riefling verurteilt, weil sie im Internet – angeblich aus Versehen – ein verbotenes NS-Logo gepostet hatte. Und ihre Anhänger demonstrierten derweil gegen „Fahnenverbote und Gesinnungsterror“.

Gericht kippt Verbot

Also hatten es die Ordnungshüter mit einer politischen Kundgebung zu tun. Und mit schwarz-weiß-rotem Stoff, der verdeutlichte, um was es den Demonstranten ging. Weshalb die Stadtverwaltung abwägen musste, was Vorrang hat: Reichsflaggen-Bann oder Meinungsfreiheit. Ergebnis: Der Lewentz-Erlass würde es zwar ermöglichen, eine in einem privaten Hinterhof flatternde Fahne zu beschlagnahmen. Aber wenn Extremisten sie mitten in der Stadt schwenken und dafür auch noch eine passende Begründung anführen, ist dagegen derzeit nichts zu machen.

Dass die Pirmasenser Rathaus-Juristen mit dieser Rechtsauslegung auf der richtigen Spur waren, bekamen sie ein paar Wochen später dann indirekt bestätigt. Denn Anfang November marschierte Riefling mit Gleichgesinnten in Alzey auf – wieder mit schwarz-weiß-roten Fahnen, obwohl die ihnen dort zunächst verboten worden waren. Doch dagegen waren sie vors Verwaltungsgericht in Mainz gezogen. Und dort hatten sie prompt obsiegt, was die NPD im Internet weidlich auskostete: Sie habe „ein wichtiges Urteil für den volkstreuen Widerstand erstreiten“.

Noch ein Pfälzer Fall

Als Nächstes wird nun nachträglich geklärt werden müssen, was der Flaggenbann des Innenministers für einen Vorfall im Kreis Bad Dürkheim bedeutet. Rechtsextremisten um den einstigen NPD-Funktionär Sascha Wagner schwenkten schwarz-weiß-rote Fahnen, als sie im Januar am Bismarckturm auf dem Peterskopf den 150. Jahrestag der Reichsgründung begingen. Nun widmet sich die Staatsanwaltschaft dieser speziellen Jubelfeier. Denn wenn sie so etwas wie eine Kundgebung war, dann hätte sie den Behörden angekündigt werden müssen.

Ausnahmen von dieser Pflicht gelten zwar, wenn die Beteiligten spontan auf ein soeben erst eingetretenes Ereignis reagieren. Im Fall der Reichsgründungsfeier allerdings wirkt so eine Rechtfertigung wenig überzeugend. Denn Jubiläen ereignen sich nicht urplötzlich. Außerdem hatte der Organisator des Aufmarschs bei der Kreisverwaltung zunächst tatsächlich eine Veranstaltung angekündigt. Doch diese Anmeldung zog er später wieder zurück. Und dass er seine Leute dann trotzdem aufmarschieren ließ, könnte sogar als Straftat bewertet werden.

Entwarnung für Studenten

Die wiederum wöge schwerer als ein Verstoß gegen den Flaggenbann. Weshalb erst im zweiten Schritt geklärt werden wird, ob fürs Fahnenschwenken am Bismarckturm Bußgelder fällig werden. Die Mainzer Studentenverbindungen wiederum dürfen weiterhin schwarz-weiß-roten Stoffbahnen vor ihren Häusern flattern lassen – einstweilen jedenfalls. Ein Sprecher der Stadtverwaltung erläutert: Sie will „aktuell“ nicht gegen die Vereine vorgehen. Denn weil sie „schon seit vielen Jahrzehnten in dieser Form genutzt“ werden, wirkten deren Fahnen weder einschüchternd noch provozierend.