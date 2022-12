Bei einem Einsatz in Koblenz sind Polizei und Feuerwehr mit Feuerwerkskörpern beschossen worden. In der Nacht vor Silvester brannten in der Siedlung Neuendorf zunächst mehrere Mülltonnen, wie das Polizeipräsidium am Samstag mitteilte. Bei der Bekämpfung der Brände wurden die Einsatzkräfte mit Feuerwerkskörpern attackiert. An manchen Stellen hätten die Störer zudem Barrikaden errichtet. Als später auch noch ein Auto gebrannt habe, sei die Örtlichkeit «mit starken Kräften» aufgesucht worden.

Koblenz (dpa/lrs) - Der Pkw-Brand sowie weitere kleine Brandherde seien von der Feuerwehr gelöscht worden. „Nach derzeitigem Kenntnisstand ist von einer Brandstiftung auszugehen“, hieß es von der Polizei, die Zeugen sucht.