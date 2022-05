Weil sie «lautstark rechtsextremistische Parolen» riefen, haben vier Fans des Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern am Sonntag einen Stadionverweis bekommen. Das teilte die Polizei in Köln am Abend nach dem Gastspiel des FCK bei Viktoria Köln mit. Es seien Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Volksverhetzung eingeleitet worden.

Köln (dpa) - Die Lauterer verloren die Partie des vorletzten Spieltags mit 0:2, verpassten damit die letzte Chance auf den direkten Aufstieg und müssen in die Relegation gegen Dynamo Dresden antreten.

