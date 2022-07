Ermittelt wird wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs, Jetzt sucht die Polizei Zeugen im gesamten deutschsprachigen Raum, die durch die Finanzhaie geschädigt wurden.

Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft wurden 2020 und 2021 aus unterschiedlichsten Branchen stammende Unternehmer, die Finanzierungskapital benötigten und daher Geldgeber suchten, über Vermittler mit angeblichen Investoren aus den Vereinigten Arabischen Emiraten in Kontakt gebracht.

Die vermeintlichen Investoren nutzten laut Polizei folgende Firmennamen: (The) Emirates Net, Gulf Holding Foundation Inc., Emirates Holding - An Emirates Group Corporation (Emirates Holding Group), Pacific Ventures LLC und EIN International. Namensähnlichkeiten mit real existierenden Firmen beziehungsweise Gesellschaften seien bewusst gewählt worden.

Die Unternehmer, die aufgrund der Angaben der Vermittler und der vermeintlichen Investoren annahmen, dass sie tatsächlich Gelder für ihre Projekte erhalten würden, zahlten als Anschubfinanzierung enorme Summen auf verschiedene Konten ein, die ihnen von den Finanzhaien in Rechnung gestellt wurden – zum Beispiel für Reisekosten, Gutachten und Versicherungen. Finanziert wurde nie, nur vertröstet. Hinweise unter Tel. 0631/369-2620.