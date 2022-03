Der frühere rheinland-pfälzische Bildungsstaatssekretär Hans Beckmann (SPD) ist von der Kultusministerkonferenz (KMK) zum Vorsitzenden der „Task Force Ukraine“ benannt worden. Die Task Force soll geflüchteten ukrainischen Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften schnell helfen. Ihr gehören Mitglieder aller 16 Bundesländer an, zunächst soll sie wöchentlich tagen. Bei ihrer ersten Sitzung am Freitag hat sie sich mit einer möglichen Beschäftigung ukrainischer Lehrkräfte und Erzieherinnen und Erziehern beschäftigt. Ebenso mit der Frage, ob eine Beschulung nach ukrainischem System zum Beispiel durch Online-Plattformen möglich sei. Das teilte die Vorsitzende der KMK, Bildungsministerin von Schleswig-Holstein, Karin Prien, mit. Beckmann (63) wohnt in Kaiserslautern und war von 2012 bis Mai 2021 Bildungsstaatssekretär in Rheinland-Pfalz. Er ist ausgebildeter Englisch- und Sozialkundelehrer.