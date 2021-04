Wut in Lehrerzimmern, Unverständnis in Kitas: Die Corona-Regeln der rheinland-pfälzischen Bildungsministerin stoßen auf Widerstand. Der Maskenerlass ist dem Kita-Fachverband zu wenig – und es fehlt an Tests.

Die Anzahl der Corona-Infektionen in den Schulen und Kindertagesstätten des Landes steigen an, die Maßnahmen von Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) dagegen stoßen auf Kritik. „Die Wut in den rheinland-pfälzischen Lehrerzimmern ist groß“, schreibt Cornelia Schwartz, die Vorsitzende des Philologen-Verbands. Der Vertrauensverlust gegenüber dem Bildungsministerium sei „nachhaltig“.

Teststäbchen in der eigenen Nase herumrühren

Seit Montag sind Lehrkräfte an allen Schulen damit beschäftigt, Schülerinnen und Schüler zweimal pro Woche beim Selbsttest auf das Sars-CoV-2-Virus anzuleiten und sie im Klassenzimmer zu beaufsichtigen, wie sie ohne Maske das Teststäbchen in der Nase herumrühren. Gegen diese Aufgabenübertragung protestieren längst auch die Lehrergewerkschaften GEW, VBE und VRB.

In Kitas nur ein Test pro Erzieherin

Für die Beschäftigten in den Kindertagesstätten steht dagegen nur ein Selbsttest pro Woche zur Verfügung, das empört die Erzieherinnen und Erzieher vom Kita-Fachkräfteverband Rheinland-Pfalz. „Perspektivisch“ soll ein zweiter wöchentlicher Test angeboten werden, heißt es in einem Rundschreiben des Leiters des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung, Detlef Placzek, an die Einrichtungen.

Darin werden die Kitas auch aufgefordert, mobile Testteams einzusetzen, um das Infektionsgeschehen in der Einrichtung zu überprüfen. Claudia Theobald, Vorsitzende des Fachkräfteverbands, setzt sich dagegen für die sogenannten Lolly-Tests für die Kleinkinder ein, wie sie in Mainz als Pilotprojekt ausprobiert werden.

Anzahl der Infizierten klettert über 1000

Am Montag waren 943 rheinland-pfälzische Schülerinnen und Schüler und 83 Lehrende nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, damit kletterte die Anzahl Infizierter in den Schulen erstmals auf über 1000. Nach den Daten der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion waren es genau einen Monat zuvor noch 380 Fälle.

Solche präzisen Tabellen veröffentlicht das Land für die Kindertagesstätten nicht. Auf der Seite des Bildungsministeriums findet sich immer die tagesaktuelle Anzahl, danach waren am Montag 73 Kitakinder infiziert und 49 Beschäftigte an Kindertagesstätten. Nach Daten des Landesuntersuchungsamtes verzeichneten alle Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder Mitte bis Ende März einen steilen Anstieg, seit der Karwoche sinken die Werte jedoch wieder.

Virusvariante wirkt eher an Kitas als an Schulen

Die Epidemiologen des Landesuntersuchungsamtes deuten die Daten aus dem ersten Quartal so, dass „die britische Variante beim Übertragungsgeschehen an Schulen keine sichtbare Rolle zu spielen scheint“. Das geht aus einer Antwort des Amtes auf eine RHEINPFALZ-Anfrage hervor. An den Kitas dagegen habe sich seit dem letzten Jahr und dem Auftreten der Mutante ein anderes Bild ergeben. Dort hätten Erstfälle vermehrt zu einer großen Anzahl an Folgefällen geführt.

Mehr Ansteckungen von Erziehern und Erzieherinnen

Im März legten Wissenschaftler des Landesuntersuchungsamtes und der Universität Heidelberg eine bundesweit beachtete Studie vor, wonach deutlich mehr Ansteckungen in den Kindertagesstätten von den Erzieherinnen und Erziehern ausgingen als von den Kindern. Eine Infektion bei einem erwachsenen Menschen führe durchschnittlich zu 1,26 weiteren Fällen in der Einrichtung, meist seien andere Erwachsene betroffen. Ein infiziertes Kita-Kind gebe das Virus im Kindergarten im Schnitt an 0,66 andere Personen weiter, überwiegend an andere Kinder.

Die Wissenschaftler halten es deshalb für sinnvoll, wenn Erzieherinnen und Erzieher konsequent einen Mundschutz tragen. Die entsprechende Pflicht dazu hat die rheinland-pfälzische Bildungsministerin in der vergangenen Woche verhängt. Außerdem sollen festere Gruppen gebildet werden, die Kinder weniger Kontakte haben. Ansonsten bleibt es bei der Regelöffnung der Kitas unter Corona-Hygienebedingungen.

Keine Masken für Kleinkinder

Dagegen fordert der Kita-Fachkräfteverband ähnliche Regelungen wie in den Schulen. „Wenn drei Erzieherinnen in einem 50 Quadratmeter großen Raum Maske tragen und gleichzeitig 20 Kinder ohne Maske herumwirbeln, was soll das bringen?“, fragt Theobald. Dass der Fokus einseitig auf dem Personal liegt, greift nach ihren Worten zu kurz. Zur Bekämpfung des Virus wünscht sich die Erzieherin, die selbst in Haßloch in der katholischen Kindertagesstätte St. Elisabeth arbeitet, Anlehnungen an das Corona-Regelwerk in den Schulen. Zwar lehnt sie Masken für die Kleinkinder ab, auch die Selbsttests, die an Schulen eingesetzt werden. Analog zum Wechselunterricht könnte sie sich aber wechselnde Betreuungsgruppen vorstellen. Es wären dann weniger Kinder gleichzeitig in jeder Einrichtung.