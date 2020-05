Mit dem Monatsbeginn hat es zahlreiche Lockerungen der bisherigen Ausgangsbeschränkungen im Zuge der Corona-Krise gegeben. Die Bundesländer gehen dabei oft eigene Wege, was die Zeitpunkte angeht. Ein Überblick, was wann in Rheinland-Pfalz wieder erlaubt ist.

Seit 4. Mai dürfen 130.000 Schüler unter genauen Vorgaben wieder in die Schulen. Auch Kitas sollen bald wieder geöffnet werden. Bis zum 25. Mai will das Land weitere Klassen zulassen. Dazu gehören auch die dritten Klassen der Grundschulen sowie Klassen der Sekundarstufe I in den weiterführenden Schulen. Foto: picture alliance/dpa Seit 3. Mai kann jede Kommune selbst entscheiden, ob sie Spielplätze öffnet. Foto: picture alliance/dpa Seit 3. Mai ist der Musikunterricht zu zweit wieder erlaubt. Foto: picture alliance / dpa Seit 3. Mai können Zoos ihre Tore für Besucher wieder öffnen. Aber auch hier gelten strenge Vorgaben. Foto: picture alliance/dpa Seit 3. Mai dürfen in Rheinland-Pfalz alle Geschäfte, unabhängig von der Anzahl der Quadratmeter, wieder öffnen. Foto: picture alliance/dpa Seit 3. Mai sind Gottesdienste wieder erlaubt, wobei auch hier die Kommunen individuell entscheiden. Foto: picture alliance/dpa Seit 4. Mai dürfen Friseure unter bestimmten Hygienemaßnahmen wieder öffnen. Foto: picture alliance/dpa Seit 7. Mai können Menschen in Alters- und Pflegeheimen wieder besucht werden. Allerdings nur eine Person pro Tag und nur für eine Stunde. Ausnahmen gelten für bestimmte berufliche Besuche wie medizinischer Betreuung oder für Rechtsanwälte. Private Besucher müssen ihre Kontaktdaten hinterlassen. Foto: picture alliance/dpa Die allgemeinen Kontaktbeschränkungen sind zunächst bis zum 5. Juni verlängert worden. Seit 7. Mai ist es aber erlaubt, sich mit Personen aus einem bestimmten zweiten Haushalt wieder in der Öffentlichkeit zu treffen. Foto: Clara Margais/dpa Ab 13. Mai darf das Gastrogewerbe sowohl innen als auch außen, unter Auflagen, wieder aufgenommen werden. Bedient werden darf nur an Tischen. Gäste müssen im Voraus buchen. Eine Kontaktnachverfolgung muss möglich sein. Für die Fahrgast-Schifffahrt gilt die gleiche Regelung. Foto: picture alliance/dpa Ab dem 16. und 17. Mai könnten Geisterspiele der 1. und 2. Liga wieder stattfinden. In Rheinland-Pfalz betrifft das Bundesligist Mainz 05. Für die 3. Liga gibt es noch keine Regelung. Breiten- und Freizeitsport in Freiluft-Anlagen ohne Wettkampf-Charakter darf bereits seit dem 7. Mai wieder stattfinden. Foto: picture alliance/dpa Ab 18. Mai dürfen Hotels und Ferienwohnungen und Campingplätze unter der Einhaltung der Hygieneschutz- und Abstandsregeln öffnen. Campingplatz-Gäste müssen eigene sanitäre Anlagen dabei haben. . Foto: picture alliance/dpa Foto 1 von 13

