In Rheinland-Pfalz sollen ab Montag die Schulen schrittweise wieder geöffnet werden. Wissenschaftler der Universitäten Koblenz-Landau, Kaiserslautern und Trier schlagen aber jetzt Alarm: Die Aufnahme des Unterrichts sei zum jetzigen Zeitpunkt verfrüht. Die Anzahl der Toten könnte sich verfünffachen.

Wegen der Corona-Krise waren die Schulen landesweit seit 16. März geschlossen. Am Montag beginnt der Unterricht wieder für eine Reihe von Abschlussklassen – betroffen sind 35.000 Schüler. Ab 4. Mai sollen dann weitere 130.000 der landesweit 520.000 Schüler in die Klassenräume zurückkehren – darunter auch 34.000 Grundschüler in der 4. Klassenstufe. Wie sich diese Lockerung der Corona-Beschränkungen auf die Ausbreitung des Virus auswirken könnte, haben Wissenschaftler von drei rheinland-pfälzischen Universitäten jetzt in mathematischen Simulationen nachvollzogen.

Das Ergebnis: Eine Öffnung der Schulen, selbst wenn sie lediglich auf einzelne Jahrgänge beschränkt ist, sei nur zu empfehlen, „wenn eine genügend große Immunisierungsrate der Gesamtbevölkerung vorliegt“ und die Menschen sich an „sehr starke Kontaktbeschränkungen“ hielten. Sollte dies nicht der Fall sein, so könne eine Öffnung der Schulen „zu einem derart starken Anstieg der kritischen Krankheitsfälle führen, dass das Gesundheitssystem in Rheinland-Pfalz überlastet würde“, heißt es in der am Dienstag veröffentlichten Kurzfassung der Studie.

Erarbeitet wurde sie von Thomas Götz, Professor für Mathematik an der Universität Koblenz-Landau (Campus Koblenz), Wolfgang Bock (TU Kaiserslautern) und Pablo Burgard (Universität Trier). Die drei Mathematiker warnen: Durch die Wiederaufnahme des Schulbetriebs und die bereits am Montag erfolgte Öffnung der Einzelhandelsgeschäfte werde die Anzahl der Kontakte zwischen den Haushalten zunehmen. Schon eine Verdopplung der Kontakte außerhalb des eigenen Haushalts – von 11,5 auf 23,3 Prozent der Kontakte vor dem 15. März – führe bei einer geringen Immunisierungsrate zu einem deutlichen Anstieg der Krankheitsfälle und zu mindestens einer Verfünffachung der Todesfälle.

Die große Unbekannte ist der Grad der Immunisierung, also der Anteil der Personen, die diese Krankheit bereits überstanden haben und gegen das Virus immun sind. Stand Dienstag gibt es in Rheinland-Pfalz 5553 bestätigte Infektionen – 41 mehr als am Vortag. Würde man eine Immunisierung von fünf Prozent der rheinland-pfälzischen Bevölkerung annehmen, wären dies aber deutlich mehr, nämlich 204.000 Personen. Das heißt: die Dunkelziffer würde in diesem Fall bei etwa 198.500 immunen Personen liegen. Deshalb gehen die drei Wissenschaftler davon aus, dass sich die Immunisierung aktuell „deutlich unter“ dem Wert von fünf Prozent bewegt.

Wann können die Schulen gefahrlos geöffnet werden?

Doch was wäre denn nach Ansicht der Forscher der richtige Zeitpunkt für eine Öffnung der Schulen? Dies sei eine Frage, die nicht nur aus epidemiologischer Sicht zu beantworten ist, sagte am Dienstag Professor Thomas Götz. Hier gebe es einen Zielkonflikt zwischen der Gefahr einer erneuten Zunahme der Virusausbreitung und den Bildungschancen der Kinder andererseits. Im besten Szenario – also Beibehaltung starker genereller Kontaktbeschränkungen und ebenfalls minimaler Kontakte innerhalb der Schulen – wäre aus Sicht des Wissenschaftlers zum Wiedereinstieg in den Schulbetrieb ein Immunisierungsgrad der Bevölkerung von acht bis zehn Prozent wünschenswert. Das wären in Rheinland-Pfalz 325.000 bis 410.000 immune Personen.

Asylbewerberunterkunft: Jetzt über 80 Infizierte

82 Männer aus der Sammelunterkunft für Asylsuchende in Ludwigshafen-Oggersheim sind nun positiv auf das Coronavirus getestet worden – 23 mehr als zuletzt am 14. April vermeldet. Die Unterkunft mit ursprünglich 171 Bewohnern steht seit 1. April unter Quarantäne. Die Bewohner wurden inzwischen auf andere Unterkünfte verteilt.

In Rheinland-Pfalz sind Stand Dienstag 117 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben – das sind drei mehr als am Vortag. So verstarb am Montag im Kreiskrankenhaus Grünstadt ein über 80-jähriger Patient.

Lockerung der Auflagen: Staus an Grenzübergängen

Dass nach der Corona-Zwangspause jetzt wieder mehr Betriebe die Arbeit aufnehmen, wirkt sich auch an der Grenze zu Frankreich aus: Nun wollen wieder mehr Pendler aus dem Nachbarland in die Pfalz, und deshalb kommt es an den Übergängen zu Staus. Ein Sprecher der Bundespolizei sagt: Im Bienwald mussten Autofahrer am Dienstagmorgen etwa eine Stunde lang warten, ehe sie durchgelassen wurden.

Damit das wenigstens etwas zügiger geht, sollen die Betroffenen selbst mithelfen: indem sie ihre Einreisedokumente wie Ausweise und eine Pendlerbescheinigung schon vorab bereithalten. Denn sobald die Fahrer erst herumkramen oder die Beamten wegen fehlender Dokumente viele Fragen stellen müssen, kostet das zusätzlich Zeit. Außerdem sollen die Pendler darauf achten, dass ihre Autos in einem guten Zustand sind. Denn wenn die Kontrolleure Belege für Mängel am Fahrzeug erspähen, müssen sie ebenfalls genauer nachschauen.

Hintergrund: Um das Coronavirus zu bremsen, hat sich Deutschland weitgehend abgeschottet. Ausländer dürfen nur noch einreisen, wenn sie zum Beispiel Waren transportieren oder zum Arbeitsplatz müssen. Und damit die Bundespolizei das überwachen kann, sind die meisten Übergänge geschlossen. Offen bleiben nur die wichtigsten – in der Pfalz sind das Bienwald, Schweigen sowie Hornbach –, und an denen wird kontrolliert.

Handwerks-Chef handelt: Ständer für Desinfektionsmittel

Corona-Zeiten machen erfinderisch, zum Beispiel dann, wenn die Pandemie einen Handwerksbetrieb bremst. In Neustadt hat die Schreinerei von Dirk Fischer, Präsident der Handwerkskammer der Pfalz, einen Desinfektionsmittelständer samt -spender entworfen. Beides ist spätestens seit den Corona-Lockerungen ab 20. April stark gefragt. Der Ständer kann mit drei Griffen zusammengefügt werden, ist wasserfest und hat hygienisch unbedenkliche Oberflächen.

