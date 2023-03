Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Mainz und im Kreis Bitburg-Prüm gilt nach dem Corona-Aktionsplan Alarmstufe „Rot“. Am Montag wurden für die Stadt und den Landkreis strikte Maßnahmen verhängt. Sie zeigen, was andere Regionen erwartet, wenn auch dort die Anzahl der Infektionen weiter steigt.

Der Ende September von der Landesregierung vorgestellte Corona-Warn- und Alarmplan soll es ermöglichen, einem Anstieg der Infektionszahlen frühzeitig zu begegnen. Die Idee: Statt