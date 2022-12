Koblenz (dpa/lrs) - Ein 19-jähriger Autofahrer ist auf der regennassen Bundesstraße 49 in den Gegenverkehr geraten und tödlich verunglückt. Er sei am Donnerstag gegen 13.30 Uhr zwischen Koblenz und Neuhäusel von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei am Abend mit. Er stieß im Gegenverkehr mit einem Lastwagen zusammen. Der 19-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Die Bundesstraße musste etwa vier Stunden rund um die Unfallstelle voll gesperrt werden. Der tödlich Verunglückte stammte aus dem Westerwaldkreis.

Mitteilung