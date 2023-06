Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Gesamtstrecke der Staus auf pfälzischen Autobahnen im Jahr 2021 entspricht der Strecke eines Rundfluges von Kaiserslautern nach London, Madrid, Rom, Zagreb, Warschau, Kopenhagen, Amsterdam und zurück – oder auch einem Flug von Paris nach New York. So steht es in der ADAC-Staubilanz 2021. 3149 Stunden Stop-And-Go bedeutete das für die Autofahrer. Die Zahlen klingen gewaltig. Und doch war es, wie auch 2020, ein eher harmloses Jahr – mit einer Ausnahme.

Im Vorjahr hatte sich der Einfluss der Corona-Beschränkungen noch etwas deutlicher bemerkbar gemacht: 2020 gab es laut der ADAC-Zählung 6208 Kilometer Stau auf Pfälzer Autobahnen, die Gesamtdauer belief sich auf 2506 Stunden, 2452 Verkehrsbehinderungen wurden gezählt. Gegenüber 2019 war das eine Halbierung: 11.928 Kilometer Stau gab es im letzten Jahr vor Corona, 5198 Stunden dauerten diese Stockungen, 6812 Staus summierten sich in der Statistik.

Damit eine Verkehrsbehinderung vom ADAC als Stau gezählt wird, müssen nicht alle Räder stillstehen. In die Statistik wird auch zähfließender Verkehr aufgenommen, das heißt, die Autos bewegen sich insgesamt über längere Zeit mit weniger als 40 Kilometern pro Stunde. Unter 20 wird dann ein echter Stau daraus.

Weniger und kürzere Staus

Rheinland-Pfalz gehört dem Automobilclub zufolge zu den vier am wenigsten stau-belasteten Bundesländern – zusammen mit dem Saarland, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern. Zum zweiten Mal in Folge habe es im Land nicht nur weniger, sondern auch kürzere Staus als in den Vorjahren gegeben, so der ADAC. 19.554 Stau-Kilometer meldet der Club für das Land nach 21.063 im Vorjahr, die zusammen 8317 Stunden (2020: 8588 Stunden) dauerten.