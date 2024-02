Drei Tage lang wollen mehrere Pfälzer Bands und andere Mundart-Künstler ihren Dialekt hochleben lassen. Initiator Monji El Beji verspricht ein Festival für Pfalzverliebte.

Das Lineup könnte nicht pfälzischer sein: Die anonyme Giddarischde, Fine R.I.P., Woifeschdkänisch, Die Buwe, Mr. Pälzer Schorle, die New Paltz Band sowie Liedermacher Uli Valnion treten vom 31. Mai bis zum 2. Juni im Genusshof Ehrlich in Fußgönheim auf. „Ich musste nicht betteln“, sagte Monji El Beji stolz. Alle hätten ohne zu zögern zugesagt. Der Initiator des Festivals „Babbel doch!“ steht auch selbst auf der Bühne: als Frontmann der Bands Fine R.I.P. und Woifeschdkänisch. Erstere feiert bei dieser Gelegenheit ihren 25. Geburtstag. Erfolgreich sind die Musiker vor allem mit umgedichteten Songs wie „Siwwe Pund Salami“ („Seven Nations Army“) oder „Ex aus Speyer“ („Sex on Fire“).

Auch mit dabei: die Anonyme Giddarischde. Foto: Victoria Werz

Ergänzt wird das musikalische Programm durch die Comedians Chako Habekost, Kättl Feierdaach, Tim Poschmann („Winzer Bu“), Boris Stijelja und René Weintz („Der Wachtmeister“). Außerdem wird Cartoonist Steffen Boiselle (RHEINPFALZ am SONNTAG) live zeichnen, Palzki-Kommissar Harald Schneider wird lesen, Filmemacher Benny Wagener wird seinen Film „Hiwwe wie Driwwe“ vorstellen und Michael Landgraf tritt als Mundart-Babbelexperte auf. Sonntags ist – vor dem Frühschoppen mit den Anonyme Giddarischde – außerdem ein Mundart-Gottesdienst geplant.

Das selbsterwählte Ziel der Veranstalter ist es, ein Forum für die gelebte Mundartszene zu schaffen. Wenn alles klappt, sagte El Beji, wolle man das Festival jährlich stattfinden lassen.

Chako Habekost will am Samstag das Publikum zum lachen bringen. Foto: Hyp Yerlikaya/frei

Ab dem 24. Februar werden Early-Bird-Tickets für 48 Euro verfügbar sein. Diese sind auf 500 Stück limitiert und erhältlich bei Konzerten von Fine R.I.P., Woifeschdkänisch und im Genusshof Ehrlich. Ab dem 1. April startet dann der reguläre Vorverkauf auf den gängigen Online-Plattformen. In Kürze werden auch Tickets im RHEINPFALZ-Newsletter „Pfalzgefühl“ verlost, den Sie unter rheinpfalz.de/pfalz-newsletter kostenlos abonnieren können.