Gesucht wird: der Schatten des Murmeltiers. Am 2. Februar ist Murmeltiertag, ein Tag, der in einigen Orten der USA und in Kanada gefeiert wird („Ground Hog Day“). In diesem Jahr lädt der Wild- und Wanderpark Südliche Weinstraße zum zweiten Mal zu seinem Murmeltiertag ein.

Los geht es am Freitag, 2. Februar, um 15 Uhr am „Murmelgehege“ des Parks. Drei dieser Tiere leben hier. Zusammen mit Bockrem Bert, einem Plüsch-Murmeltier aus Bockenheim, werden Vertreter des Wildparks und der Gemeinde laut Ankündigung die Tiere vorsichtig aus dem Bau locken und beobachten. Das Spektakel soll Auskunft über den weiteren Verlauf des Winters geben. Die Tradition besagt: Wenn das Murmeltier an diesem Tag vor seinem Bau einen Schatten wirft, also die Sonne scheint, dauert die kalte Jahreszeit weitere sechs Wochen an. Werfe es keinen Schatten, nahe der Frühling.

Aus Berchtesgaden nach Silz

Die drei Murmeltiere leben seit mehr als einem Jahr im Wild- und Wanderpark Südliche Weinstraße, dem Freizeitpark in Trägerschaft des Landkreises Südliche Weinstraße. Die Nager kamen im August 2022 aus Berchtesgaden nach Silz.

Einer der ältesten Murmeltiertage wird in Pennsylvania begangen, den Bundesstaat, in den auch Pfälzer ausreisten. Ein kleines „deitsch-pennsylvanisches“ Unterhaltungsprogramm mit Liedern und Beiträgen beginnt im Wildpark Silz am Murmeltiertag ab 17 Uhr. Die Beiträge kommen von Herbert und Karin Tiefel, bei denen das Plüsch-Murmeltier Bockrem Bert wohnt, sowie von dem Publizisten und Sprachwissenschaftler Dr. Michael Werner, der auch durch die Kino-Dokumentation „Hiwwe wie Driwwe – Pfälzisch in Amerika“ bekannt geworden ist.

Durch Kino-Hit bekannt

In den 90er Jahren wurde das amerikanische Spektakel gar zum Kino-Hit. Es diente der Komödie „Und täglich grüßt das Murmeltier“ mit Bill Murray, Andie MacDowell und Chris Elliott als Kulisse (1993): Für den TV-Meteorologen Phil Connors ist der jährliche Termin in Pennsylvania nämlich ein Graus. Ausgerechnet hier wird er dann in einer Zeitschleife gefangen und wacht jeden Morgen immer wieder an diesem einen Tag auf ...

Info

Murmeltiertag, Wild- und Wanderpark Südliche Weinstraße, Silz – Freitag, 2.2., 15 Uhr, »deitsch-pennsylvanisches« Unterhaltungsprogramm: 17 Uhr. Park geöffnet ab 10 Uhr, Info: www.wildpark-silz.de