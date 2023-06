Wie ein Stückchen Orient mitten im Wingert – so erscheint der beim rheinhessischen Flonheim gelegene Trullo dem Besucher. Das Weinberghäuschen mit seinem Spitzdach strahlt wie ein kleines weißes Zuckerhütchen im sattgrünen Rebenmeer. Die Inschrift über dem Eingang verrät, dass der Trullo im Jahr 1756 an dieser Stelle gebaut wurde.

„Wahrscheinlich waren es Wanderarbeiter aus Apulien, die den Trullo errichteten. Er diente ganz klassisch als Unterstand bei Gewitter oder für Werkzeug. So wie die Wingertshäuschen heutzutage auch“, weiß Frank Hamm, Kultur- und Weinbotschafter in Rheinhessen. Der Trullo ist eine Station auf der Hiwweltour „Aulheimer Tal“, die über 13 Kilometer durch die offene Landschaft rund um Flonheim führt. „Hiwwel“ bedeutet Hügel, und insgesamt gibt es neun ganz unterschiedliche Hiwweltouren. Mangels eines (Pfälzer)-Waldes geht es für Wandersleut’ auf den Touren relativ gemütlich durch eine hügelige Landschaft.

Um zum Trullo zu gelangen, startet man in Flonheim über einen Zubringer, passiert den jüdischen Friedhof, das Naturfreundehaus und den Sedan-Platz, an dem an den deutsch-französischen Krieg erinnert wird. Kurios an dieser Stelle ist das Esperanto-Denkmal, das an Ludwik Lejzer Zamenhof, den Erfinder dieser Plansprache, erinnert. Auf Naturpfaden kommt man an ehemaligen Sandsteinbrüchen vorbei, deren typische Färbungen auch an vielen Gebäuden im Ortsbild zu entdecken sind.

Mehr Wingert als Wald: die Hiwweltour »Aulheimer Tal«. | Foto: bja

Mit Sonnenschutz über die „Hiwwel“

Nun geht’s in die offene Landschaft hinaus, und ein Sonnenschutz tut in den Sommermonaten spätestens ab hier gute Dienste. Schon bald sieht man einen kleinen Aussichtsturm in den Weinbergen, „Bornheimer Türmchen“ genannt, von dem man eine schöne Rundumsicht genießen kann. Das nächste Ziel ist dann der Lonsheimer Turm, der bereits um 1904 errichtet wurde. Auf der kleinen Plattform, die über eine steile Wendeltreppe zu erklimmen ist, genießt man in rund vier Metern Höhe erneut das Panorama über Rheinhessens Hügellandschaft.

Aussichtsreich: Das Lonsheimer Türmchen wurde 1904 errichtet. | Foto: bja

Der Weg führt nun in Richtung Trullo, den man bald in den weitläufigen Weinlagen hervorspitzeln sieht. Wer später kosten möchte, was aus den Trauben, die hier wachsen, geworden ist, findet im Weingut Kupper eine gute Anlaufstelle. Jungwinzer Christian Kupper betreibt das Weingut am Flonheimer Marktplatz bereits in vierter Generation.

Übrigens stehen mehrere Trulli in der Region. Sie gelten als Wahrzeichen von Rheinhessen, wobei der Trullo auf dem Adelberg einer der schönsten ist. Nach dem rheinhessischen Zuckerhütchen läuft man schon wieder auf das Dorf Flonheim zu. Im Ort findet man etwa beim Familienbetrieb Strubel-Roos eine schöne Einkehrmöglichkeit, da es neben dem Wein- und Sektgut, das von Jungwinzer Frederic Roos betrieben wird, auch ein Café gibt. Schwester Veronika Stöhr backt frische Kuchen und Torten für „Veronikas Café“, zudem gibt es einige Gästezimmer.

Erquickend: ein Besuch im Wein- und Sektgut Strubel-Roos in Flonheim. | | Foto: bja

Hiwweltour „Zornheimer Berg“

Wem die Runde zum Trullo mit 13 Kilometern zu lang ist, findet in der Hiwweltour „Zornheimer Berg“ eine kürzere Tour von knapp sieben Kilometern. Gestartet wird in Zornheim, wo auf dem zentralen Lindenplatz der Drei-Grazien-Brunnen zu bestaunen ist. Über einen Zubringer schlendert man schon bald über Wiesen und durch Weinberge.

Zehn Infotafeln entlang der Route informieren über Landschaft und Besonderheiten der Gegend. Es folgt ein langgezogener, aber konsequenter Aufstieg. Für die Mühen wird man danach mit einer Rast an einem ganz besonderen Plätzchen entlohnt: Mitten in den Weinbergen steht eine moderne Kapelle – ein Ort der Stille und Einkehr, eingebettet in die rheinhessische Landschaft.

Auf der Zornheimer Hiwweltour: Kapelle in den Weinbergen. | Foto: bja

Nur noch ein paar Schritte sind es von dort bis zum „Weinpavillon am Ruhkreuz“, an dem es am Wochenende einen Ausschank gibt. Zum Beispiel bietet das Weingut Münzenberger, dessen Schwerpunkte auf Riesling und den Burgunder-Sorten liegen, seine Erzeugnisse dort an. So lässt sich bei einer der schönsten Weitsichten in Rheinhessen ein gemütlicher Abschluss dieser kurzen Hiwweltour gestalten. Nicht verpassen sollte man dann noch einen Abstecher ins nahe gelegene Selzen, wo der Paulinenhof mit seiner modernen Vinothek zum Weinerlebnis lädt.

Immer am Fluss entlang: Rheinterrrassenweg, Etappe zwischen Nackenheim und Nierstein. | | Foto: bja

Wein-Laster für Fernwanderer

Wer auf der Suche nach einem Fernwanderweg ist, wird im „Rheinterrassenweg“ fündig. Dieser erstreckt sich über 75 Kilometer von Worms nach Mainz. Auf der Strecke werden immer wieder die Weinorte Rheinhessens passiert. Ein besonders schöner und weinfröhlicher Abschnitt des Weges startet in Nackenheim, in dem das Weingut Sans-Lorch einen saisonalen Gutsausschank nebst Gartenvinothek betreibt.

Über rund sieben Kilometer geht es nun nach Nierstein. Der Rhein ist stetiger Begleiter auf diesem Streckenabschnitt, der mit schönen Aussichtspunkten gespickt ist. Wer etwas Besonderes plant und beispielsweise mit einer größeren Gruppe unterwegs ist, kann den „Wein-Laster“ auf die Strecke bestellen: Michael Voß stellt nach Absprache regionale Erzeugnisse entlang des „Rheinterrassenwegs“ vor, die er mit seinem mobilen Oldtimer transportiert.

Wegweiser

Flonheim liegt nordwestlich von Alzey, Zornheim bei Nieder-Olm.

Die Routen im Netz: rheinhessen.de/hiwweltouren; rheinhessen.de/rheinterrassenweg

Übernachtungstipp für einen Mehrtagesausflug: Wellness-Hotel „Jordans Untermühle“ in Köngernheim

Weitere Wandertipps für Pfalz und Umgebung: www.rheinpfalz.de/pfälzerwald