Zwei Tage lang feiert der Pfälzerwaldverein Hambach sein Waldfest auf der Hohen Loog bei Neustadt: am Samstag und Sonntag, 15. und 16. Juli, mit Johnny-Cash-Klassikern, Zaubershow, Waldandacht und Kolpingkapelle.

Los geht es am Samstag, 15. Juli, um 19 Uhr mit der Band The Tex Martiniz feat. The Men in Black. Die fünf Musiker lieben die Songs des legendären Countrymusikers Johnny Cash – als The Men in Black spielen sie dessen Klassiker und auch weniger bekannte Stücke. Als The Tex Martiniz geht es dann weiter ...

Der Waldfest-Sonntag, 16. Juli, beginnt um 11 Uhr mit einer Waldandacht. Um 12.30 Uhr gibt es verblüffende Zauberkunst für Kinder mit dem „Kinderzumlachenbringer“ Toni Balloni. Ab 13.30 Uhr spielt die Kolpingkapelle Hambach auf. Zum Repertoire des beliebten Orchesters gehören Filmmusiken, Rock- und Popmusik, Schlager sowie traditionelle und konzertante Blasmusik. Am Sonntag um 15 Uhr wird das Familientheater-Stück „Cooper, Flint und der Fabulator“ aufgeführt, das in diesem Jahr im Theater in der Kurve in Neustadt uraufgeführt wurde: Leni Bohrmann, von welcher der Text stammt, und Christian Birko-Flemming werden als Copper und Flint aus ihrem Fahrzeug geschleudert. Der Fabulator ihres Wagens ist explodiert! Nun brauchen sie gute Geschichten, um das Fahrzeug wieder zum Laufen zu bringen.

Das Hohe-Loog-Haus des PWV ist auch am Waldfest-Wochenende nur zu Fuß zu erreichen, am einfachsten in 30 Minuten vom Wanderparkplatz Hahnenschritt an der Kalmitstraße aus. Vom Hambacher Schloss aus gelangt man mit der Weinsteig-Markierung in etwa einer Stunde auf die Hohe Loog.

Waldfest des PWV Hambach: Sa 15.7. ab 19 Uhr, So 16.7. ab 11 Uhr, Hohe-Loog-Haus, Eintritt frei, www.pwv-hambach.de