Sind Sie schon einmal betrogen worden? Wir reden hier nicht von Seitensprüngen, sondern von Wirtschaftsbetrug. Stellen Sie sich vor, Sie brauchten einen Kredit. Ihre Bank aber betrachtete Sie als nicht kreditwürdig und hat Ihnen nichts gegeben. Dann gerieten Sie an ein Kreditvermittlungsunternehmen – einen Mittler zwischen Ihnen und einer Bank: Sie kamen oder sollten an Geld kommen – zu vermutlich schlechteren Bedingungen. Ein solches Unternehmen sitzt in Speyer.

Die Speyerer Firma spricht bundesweit Kunden an und war früher auch Hauptsponsor des 1. FC Kaiserslautern: die Maxda Kreditvermittlungsgesellschaft mbH. Doch unabhängig von den Kreditbedingungen