Der Kangalrüde, der im Januar in Speyer verletzt aufgefunden wurde, ist nicht der erste in den vergangenen Monaten, dem dieses Schicksal widerfahren ist. Tierschützer in der Pfalz haben seit Jahren mit dieser Hunderasse zu tun. Oft sind Kangals schwer zu vermitteln, was auch für die Tierheime Folgen haben kann.

Karabash ist Dauergast im Landauer Tierheim. 2013 wurde der Kangalrüde, dessen Name auf türkisch „Schwarzkopf“ bedeutet, in der Nähe des Tierheims an einen Zaun gebunden. Gefunden